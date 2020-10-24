«Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на тоталы в матче Ла Лиги 24 октября 2020 года

В седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» сойдется с «Реалом» в принципиальном сражении Эль Класико. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 24 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

В минувшем сезоне «Барса» провалилась во всех турнирах. В Примере после коронавирусной паузы «блауграна» отдала чемпионство «Реалу», отстав в таблице на 5 очков.

Ну а в Лиге чемпионов каталонцы добрались до четвертьфинала, в котором их опозорила «Бавария» (2:8). Дальше была отставка Сетьена, скандалы с лидерами и продажи игроков.

Поубавилось шума вокруг команды во время их предсезонки. В качестве соперников сине-гранатовые с Рональдом Куманом во главе выбрали представителей испанской Сегунды, Сегунды Б и 1 клуб Ла Лиги.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Разумеется, такие команды легко были обыграны «Барсой» в товарняках. В этих встречах каталонцы победили «Химнастик» (3:1), «Жирону» (3:1) и «Эльче» (1:0).

К матчам в чемпионате Испании «Барселона» приступила с третьего тура. Яркий перформанс Ансу Фати позволил подопечным Рональда Кумана разгромить на «Камп Ноу» «Вильярреал» (4:0).

Затем была встреча 1 октября с «Сельтой». В Виго сине-гранатовые также сыграли уверенно и не пропустили (3:0), а вот в следующем матче «блауграна» не справилась дома с «Севильей» (1:1).

После паузы на матчи Лиги наций «Барселона» потерпела первое поражение в сезоне. В пригороде Мадрида невзрачная игра Месси и команды стала причиной потери очков в противостоянии с «Хетафе» (0:1). А в еврокубках каталонцы дебютировали с разгромной победы над клубом «Ференцварош» (5:1).

На старте сезона «Барса» сумела набрать 7 очков в 4 поединках, из-за чего она пока застряла в середине таблицы. В четырех турах Ла Лиги она забила 8 голов, а пропустила всего 2 мяча.

«Реал»

Прошлый сезон мадридская команда вытащила после коронавирусной паузы. Тогда, выйдя из карантина, «Реал» выиграл 10 матчей Примеры кряду, а в последнем сыграл вничью.

В итоге команда Зидана финишировала первой и завоевала 34-е чемпионство. А вот в Лиге чемпионов для мадридцев все закончилось в 1/8 финала в противостоянии с «Ман Сити».

Перед стартом нового сезона «Реал» не заморачивался с контрольными матчами и провел товарищескую встречу с соперником из пригорода Мадрида «Хетафе», который был разгромлен (6:0).

Уверенная игра в товарняке дала надежду на яркие выступления команды в Примере. Но уже в первом туре была потеря очков и нули на табло во встрече с «Реалом Сосьедад» (0:0).

В трех следующих турах чемпионата «Реал» был неплох. В этих матчах «сливочные» переиграли «Бетис» (3:2), «Вальядолид» (1:0) и «Леванте» (2:0).

Но после паузы на баталии сборных «королевский клуб» дома неожиданно уступил «Кадису» (0:1), а в Лиге чемпионов «Реал» провел еще одну отвратительную игру. На «Альфредо ди Стефано» он не справился с молодняком из «Шахтера» Д (2:3).

В турнирной таблице чемпионата Испании «бланкос» замыкают тройку лидеров с 10 очками на счету. Соперников из Каталонии они пока опережают на 3 пункта, но те имеют матч в запасе.

За 5 туров Примеры «Реал» забил крайне мало — всего 5 голов. А после двух неудачных матчей кряду испанские СМИ начали активно писать о возможной отставке Зидана.

Прогноз и ставка

Победа «Барселоны» в первом Эль Класико сезона оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.76, а на победу «Реала» — 3.52.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги мадридцы на «Камп Ноу» расписали мировую (0:0), а на «Бернабеу» добыли 3 очка (2:0).

В очной дуэли «Реал» снова вырвался в лидеры с 96 победами, на счету «Барсы» 95 выигранных матчей, а ничейными исходами завершились 52 встречи.

На «Камп Ноу» обе команды забивали минимум гол с 2011 года (16 матчей), но эта серия прервалась в минувшем сезоне.

В последнее время Класико уже не то, но хочется верить, что команды, у которых в последние годы была разного масштаба перестройка, устроят между собой рубку в лучших традициях данного противостояния. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70. 0