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    Остановит ли «Фейеноорд» «Динамо» Загреб?

    «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб
    «Фейеноорд» не проигрывает пять матчей кряду
    22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» на своем поле сыграет с хорватским «Динамо» Загреб. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 22 Октября 2020 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа K
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
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  • 3.50
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  • 3.00
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    «Фейеноорд»

    По итогам минувшего сезона «Фейеноорд» занял третью позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.

    Отставание клуба из Роттердама от чемпиона «Аякса» составило шесть очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось девять туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.

    Тем не менее, клуб не только не стал чемпионом, но и вынужден выступать в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    По итогам пяти туров нидерландского первенства «Фейе» идет на четвертой строчке с отставанием в два очка от лидера ПСВ. Беспроигрышная серия во всех турнирах составляет пять матчей.

    «Динамо» Загреб

    Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии преодолел там барьер в виде румынского «ЧФР Клуж», победив только по пенальти (2:2, пен. 6:5).

    Однако уже на следующем этапе «синие» прекратили борьбу в самом престижном еврокубке, проиграв в гостях в третьем отборочном раунде венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.

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    • В Лиге Европы динамовцы прошли в раунде плей-офф эстонскую «Флору», победив со счетом 3:1. Благодаря этому теперь они выступят в групповом этапе турнира.

    По итогам семи матча загребчане лидируют в домашнем первенстве с отрывом в три очка. Четыре предыдущих поединка во всех турнирах они выиграли

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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