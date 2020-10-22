«Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

«Фейеноорд»
По итогам минувшего сезона «Фейеноорд» занял третью позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.
Отставание клуба из Роттердама от чемпиона «Аякса» составило шесть очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось девять туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.
Тем не менее, клуб не только не стал чемпионом, но и вынужден выступать в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов.
По итогам пяти туров нидерландского первенства «Фейе» идет на четвертой строчке с отставанием в два очка от лидера ПСВ. Беспроигрышная серия во всех турнирах составляет пять матчей.
«Динамо» Загреб
Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии преодолел там барьер в виде румынского «ЧФР Клуж», победив только по пенальти (2:2, пен. 6:5).
Однако уже на следующем этапе «синие» прекратили борьбу в самом престижном еврокубке, проиграв в гостях в третьем отборочном раунде венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.
В Лиге Европы динамовцы прошли в раунде плей-офф эстонскую «Флору», победив со счетом 3:1. Благодаря этому теперь они выступят в групповом этапе турнира.
По итогам семи матча загребчане лидируют в домашнем первенстве с отрывом в три очка. Четыре предыдущих поединка во всех турнирах они выиграли
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка на матч — «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0