«Фейеноорд» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» на своем поле сыграет с хорватским «Динамо» Загреб. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Динамо» Загреб.

«Фейеноорд»

По итогам минувшего сезона «Фейеноорд» занял третью позицию. При этом важно отметить, что чемпионат Нидерландов был завершен досрочно из-за пандемии.

Отставание клуба из Роттердама от чемпиона «Аякса» составило шесть очков. С учетом того, что до окончания первенства оставалось девять туров, теоретически команда еще могла побороться за титул.

Тем не менее, клуб не только не стал чемпионом, но и вынужден выступать в Лиге Европы вместо Лиги чемпионов.

Все прогнозы на Лигу Европы

По итогам пяти туров нидерландского первенства «Фейе» идет на четвертой строчке с отставанием в два очка от лидера ПСВ. Беспроигрышная серия во всех турнирах составляет пять матчей.

«Динамо» Загреб

Еврокубковую часть сезона «Динамо» начало в Лиге чемпионов. Сперва чемпион Хорватии преодолел там барьер в виде румынского «ЧФР Клуж», победив только по пенальти (2:2, пен. 6:5).

Однако уже на следующем этапе «синие» прекратили борьбу в самом престижном еврокубке, проиграв в гостях в третьем отборочном раунде венгерскому «Ференцварошу» со счетом 1:2.

В Лиге Европы динамовцы прошли в раунде плей-офф эстонскую «Флору», победив со счетом 3:1. Благодаря этому теперь они выступят в групповом этапе турнира.

По итогам семи матча загребчане лидируют в домашнем первенстве с отрывом в три очка. Четыре предыдущих поединка во всех турнирах они выиграли

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка на матч — «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0