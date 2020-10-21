ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайТрансферный дайджест. 13-19 октября «Арсенал» может выиграть Лигу ЕвропыЛига Европы: фавориты и темные лошадки Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 17:07
    • Миранчук попал в состав «Аталанты» на матч с «Мидтьюлланном»
  • 11:55
    • УЕФА назначил арбитров на матч между «Вольфсбергом» и ЦСКА
  • 11:22
    • «Авангард» выменял Якупова у «Амура»
  • 09:58
    • Мазепин в 2021 году будет выступать за «Хаас»
  • 07:00
    • УЕФА может реформировать Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    «Газовики» и «барсы» снова огорчат друг друга?

    «Оренбург» — «Сочи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Оренбург
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Сочи»
    «Оренбург» — «Сочи»
    В среду, 21 октября, в третьем туре группового этапа Кубка России «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с ФК «Сочи». Игра начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Сочи».
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа 8 21 Октября 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» в этом кубковом розыгрыше начал свой путь со второго раунда квалификации, где смог одолеть на своей территории «Аланию» (2:1) и пробился на групповой этап.

    На этой стадии «газовики» попали в одну компанию с «Сочи» и «Звездой» Пермь. С пермяками они должны были играть во втором туре, но из-за коронавируса получили техническую победу со счетом 3:0.

    В первенстве ФНЛ, где «бело-синие» выступают в этом сезоне, они идут на второй позиции, выиграв 10 матчей за 16 туров при шести мировых исходах.

    Все прогнозы на футбол

    На минувших выходных «Оренбург» разгромил в Москве 3:0 «Спартак-2», а игровым днем ранее переиграл в гостях 1:0 «Чайку».

    «Сочи»

    «Сочи» начал свое участие в этом Кубке России как раз с группового этапа. В первом туре коллектив обыграл 1:0 в гостях пермскую «Звезду».

    В Премьер-лиге «барсы» после 11 игровых дней набрали 19 очков, с которыми находятся на шестой позиции в турнирной таблице, уступая три балла третьей строке.

  • Гончаренко решил проблемы с обороной. ЦСКА победил «Динамо» впервые за почти пять лет
  • Реакция спортивных СМИ на результат столичного дерби
  • Вчера

    • В своем последнем проведенном поединке сочинцы проиграли на выезде «Зениту» со счетом 1:3, а перед этим дома обыграли «Ростов» — 4:2.

    В минувшем сезоне эти команды играли в РПЛ. В Оренбурге коллективы поделили очки (1:1), а в Сочи викторию праздновали «барсы» — 5:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сочи» — 1.85, победа «Оренбурга» — 4.15, ничья — 3.10.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    С атакой у этих коллективов все в порядке. Оба клуба забивают почти в каждой игре. Так что от данного поединка ждем превосходства атаки над обороной, т.к. по регламенту мировой в этой игре быть не может.

    Наш прогноз на эту встречу — обе забьют: да. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • Вчера в 03:05     Россия — Венгрия
  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
    • 03:06 15/10/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» потерял былую неприступность
    • 02:47 18/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Оренбург» — «Сочи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры