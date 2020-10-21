«Оренбург» — «Сочи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

В среду, 21 октября, в третьем туре группового этапа Кубка России «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сыграет с ФК «Сочи». Игра начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Сочи».

«Оренбург»

«Оренбург» в этом кубковом розыгрыше начал свой путь со второго раунда квалификации, где смог одолеть на своей территории «Аланию» (2:1) и пробился на групповой этап.

На этой стадии «газовики» попали в одну компанию с «Сочи» и «Звездой» Пермь. С пермяками они должны были играть во втором туре, но из-за коронавируса получили техническую победу со счетом 3:0.

В первенстве ФНЛ, где «бело-синие» выступают в этом сезоне, они идут на второй позиции, выиграв 10 матчей за 16 туров при шести мировых исходах.

Все прогнозы на футбол

На минувших выходных «Оренбург» разгромил в Москве 3:0 «Спартак-2», а игровым днем ранее переиграл в гостях 1:0 «Чайку».

«Сочи»

«Сочи» начал свое участие в этом Кубке России как раз с группового этапа. В первом туре коллектив обыграл 1:0 в гостях пермскую «Звезду».

В Премьер-лиге «барсы» после 11 игровых дней набрали 19 очков, с которыми находятся на шестой позиции в турнирной таблице, уступая три балла третьей строке.

В своем последнем проведенном поединке сочинцы проиграли на выезде «Зениту» со счетом 1:3, а перед этим дома обыграли «Ростов» — 4:2.

В минувшем сезоне эти команды играли в РПЛ. В Оренбурге коллективы поделили очки (1:1), а в Сочи викторию праздновали «барсы» — 5:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сочи» — 1.85, победа «Оренбурга» — 4.15, ничья — 3.10.

С атакой у этих коллективов все в порядке. Оба клуба забивают почти в каждой игре. Так что от данного поединка ждем превосходства атаки над обороной, т.к. по регламенту мировой в этой игре быть не может.

Наш прогноз на эту встречу — обе забьют: да. 0