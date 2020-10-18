«Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 18 октября 2020 года

В воскресенье, 18 октября, на стадионе «Керамика» «Вильярреал» примет «Валенсию» в 6-м туре Примеры. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Валенсия».

«Вильярреал»

«Вильярреал» в прошлом сезоне в Примере занял в турнирной таблице пятое место, однако отстав от четвертой лигачемпионовской строки аж на десять баллов.

В текущем чемпионате Испании «желтая субмарина» после пяти сыгранных туров находится на четвертой строчке, имея в копилке восемь набранных очков (две виктории, две ничьи и одно поражение).

Единственное фиаско «подводники» потерпели в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4, после чего дома обыграли 3:1 «Алавес» и на выезде сумели сыграть вничью 0:0 с мадридским «Атлетико».

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За последние девять домашних поединков «Вильярреал» уступил только в двух из них (еще летом), пять раз праздновал викторию и дважды расходился миром.

«Валенсия»

«Валенсия» предыдущий чемпионат Испании завершила в середине турнирной таблицы, на 9-м месте, отстав всего на три очка от еврокубковой зоны.

В данном розыгрыше Ла Лиги «летучие мыши» пока идут восьмыми, набрав семь очков в этих играх, дважды выиграв при одной ничьей и двух фиаско.

В своем последнем сыгранном поединке «оранжевые» на домашней арене проиграли «Бетису» со счетом , а перед этим они выиграли на выезде у «Реала Сосьедад» (1:0) и поделили очки с «Уэской» (1:1) в родных стенах.

Одолев в гостях «Сосьедад», «Валенсия» т.с. прервала свою 12-матчевую безвыигрышную выездную серию в Примеры, проиграв в этот период в девяти поединках.

В минувшем розыгрыше Примеры эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2. А в августе они провели товарняк, в котором победила «Валенсия» — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.70.

На викторию «Валенсии» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.18.

Так как «Валенсия» в последнее время гостевые встречи проводит достаточно слабо, ставим в данном поединке на викторию «подводников». 0