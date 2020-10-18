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    «Подводники» накажут «летучих мышей»?

    «Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 18 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Валенсия»
    Пако Алькасер
    В воскресенье, 18 октября, на стадионе «Керамика» «Вильярреал» примет «Валенсию» в 6-м туре Примеры. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Октября 2020 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 17:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в прошлом сезоне в Примере занял в турнирной таблице пятое место, однако отстав от четвертой лигачемпионовской строки аж на десять баллов.

    В текущем чемпионате Испании «желтая субмарина» после пяти сыгранных туров находится на четвертой строчке, имея в копилке восемь набранных очков (две виктории, две ничьи и одно поражение).

    Единственное фиаско «подводники» потерпели в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4, после чего дома обыграли 3:1 «Алавес» и на выезде сумели сыграть вничью 0:0 с мадридским «Атлетико».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    За последние девять домашних поединков «Вильярреал» уступил только в двух из них (еще летом), пять раз праздновал викторию и дважды расходился миром.

    «Валенсия»

    «Валенсия» предыдущий чемпионат Испании завершила в середине турнирной таблицы, на 9-м месте, отстав всего на три очка от еврокубковой зоны.

    В данном розыгрыше Ла Лиги «летучие мыши» пока идут восьмыми, набрав семь очков в этих играх, дважды выиграв при одной ничьей и двух фиаско.

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  • 14/10/2020

    • В своем последнем сыгранном поединке «оранжевые» на домашней арене проиграли «Бетису» со счетом , а перед этим они выиграли на выезде у «Реала Сосьедад» (1:0) и поделили очки с «Уэской» (1:1) в родных стенах.

    Одолев в гостях «Сосьедад», «Валенсия» т.с. прервала свою 12-матчевую безвыигрышную выездную серию в Примеры, проиграв в этот период в девяти поединках.

    В минувшем розыгрыше Примеры эти команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2. А в августе они провели товарняк, в котором победила «Валенсия» — 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Валенсии» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.18.

    Так как «Валенсия» в последнее время гостевые встречи проводит достаточно слабо, ставим в данном поединке на викторию «подводников». 0

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    «Вильярреал» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании 18 октября 2020 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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