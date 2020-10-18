«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 18 октября 2020 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 18 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

«Тоттенхэм»

Приняв участие в четырех турах, лондонская команда заработала 7 очков. С разницей забитых и пропущенных — 12:5 она находится на шестой строчке в таблице.

В новом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» проиграл в первом же поединке. На своем поле лилейно-белые влетели «Эвертону» (0:1). С того момента этот клуб идет без поражений.

В квалификации ЛЕ подопечные Жозе Моуринью переиграли «Локомотив» Пловдив (2:1), а затем в чемпионате его команда раскатала «Саутгемптон» (5:2). Далее была победа над «Шкендией» в Лиге Европы (3:1).

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Позже «Тоттенхэм» расписал мировую с «Ньюкаслом» (1:1), одержал верх над «Челси» в Кубке лиги по пенальти (1:1, 5:4), победил «Маккаби» Хайфа в ЛЕ (7:2) и разбил «МЮ» в АПЛ (6:1).

«Вест Хэм»

Другая команда из Лондона пока находится в середине таблицы. В четырех матчах чемпионата она набрала 6 очков, благодаря чему заняла десятую строчку.

На старте сезона «Вест Хэм» остался без набранных баллов в противостоянии с «Ньюкаслом» (2:0), а затем была победа над «Чарльтоном» в Кубке лиги (3:0).

Во втором туре АПЛ подопечные Дэвида Мойеса влетели «Арсеналу» (1:2). Однако в кубковом матче 22 сентября «молотобойцы» разгромили «Халл» (5:1).

Чуть позже в чемпионате была победа над «Вулверхэмптоном» (4:0), а в конце минувшего месяца «Вест Хэм» оказался слабее «Эвертона» в Кубке (1:4). Перед паузой на матчи сборных «железные» переиграли «Лестер» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.64, на ничью — 4.24, а на победу «Вест Хэма» — 5.45.

В четырех очных матчах из пяти последних «шпоры» выигрывали. Кроме того, сейчас команда Моуринью находится в хорошей форме.

На своем поле лилейно-белые не должны транжирить очки в противостоянии с середняком. Наши прогноз и ставка на матч — победа «Тоттенхэма» за 1.64. 0