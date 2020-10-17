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    На «Этихад» «Арсенал» будет держать «Сити» в напряжении

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    Давид Луис
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 17 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    Манчестерский коллектив неудачно начал чемпионскую гонку. В турнирной таблице АПЛ «горожане» находятся на 13 позиции с четырьмя баллами на счету.

    В трех встречах первенства небесно-голубые успели пропустить 7 голов. Новый сезон Премьер-лиги стартовал с гостевого поединка с «Вулверхэмптоном», в котором «Манчестер Сити» одержал верх (3:1).

    После этого был матч против «Борнмута» в Кубке лиги. В нем подопечные Пепа Гвардиолы также оказались сильнее (2:1). А 27 сентября «Сити» был разгромлен «Лестером» в чемпионате (2:5).

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    На стадии 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» прихлопнул «Бернли» (3:0), а затем в АПЛ была потеря очков в противостоянии с «Лидсом» (1:1).

    «Арсенал»

    Лондонский клуб принял участие в четырех играх чемпионата. В них «канониры» заработали 9 очков и заняли любимую четвертую строчку в турнирной таблице.

    В первых двух матчах нового сезона «Арсенал» сразился с другими лондонскими командами. В этих встречах «пушкари» раскатали «Фулхэм» (3:0) и переиграли «Вест Хэм» (2:1).

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    • Затем был матч против «Лестера» в 1/16 финала Кубка лиги, в котором подопечные Микеля Артеты одержали верх (2:0). А первое поражение в сезоне лондонцы потерпели от «Ливерпуля» в АПЛ (1:3).

    В самом начале октября «Арсенал» еще раз сразился с «мерсисайдцами» в Кубке. В 1/8 «пушкари» прошли команду Клоппа в серии пенальти (0:0, 5:4). В последней игре «канониры» взяли верх над «Шеффилдом Юнайтед» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в игре пятого тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.05, а на победу «Арсенала» — 6.60.

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    До паузы на матчи сборных «Сити» играл слабенько и пропускал практически в каждой встрече.

    «Арсенал» же выглядел солидно, поэтому в гостях «пушкари» не будут бояться соперников. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.59. 0

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 17 октября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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