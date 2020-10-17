«Краснодар» — «Рубин». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Краснодар» на своем поле примет «Рубин» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Краснодар Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Рубин».

«Краснодар»

В сентябре, после международной паузы «быки» продолжили отдыхать, поскольку «Ротор» из-за коронавируса не смог играть, получив техническое поражение со счетом 0:3.

Домашний матч с «Химками» завершился разгромом подмосковного клуба со счетом 7:2. Виктор Классон записал на свой счет два гола и два ассиста.

Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОКом кубанцы дома выиграли со счетом 2:1, после чего на выезде сыграли вничью с «Сочи» (1:1) в рамках РПЛ.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних матчах «Краснодар» на выезде победил ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап ЛЧ, а в рамках РПЛ уступил в гостях «Динамо» (0:2).

С 16 очками после 10 туров «Краснодар» идет на 8-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 7-11, 4 гола забил Маркус Берг, еще 3 — Реми Кабелла.

«Рубин»

После предыдущей паузы на матчи сборных казанский клуб в гостях победил «Динамо» (1:0) в рамках РПЛ, после чего прошел в Кубке России «Черноморец» (4:2).

Затем казанский клуб дома уступил «Спартаку» (0:2) и на выезде одержал победу над «Ротором» со счетом 3:1.

В последних матчах «Рубин» упустил домашнюю победу над «Ахматом» (1:1) в рамках РПЛ, а во время международной паузы казанский клуб сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

С 15 очками после 10 матчей «Рубин» идет на 9-м месте с таблице РПЛ. Разница мячей 15-13.Четыре гола забил Джордже Деспотович.

Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 3.85, а на победу «Рубина» — 4.30.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. «Быки» выиграли 8 из 9 домашних матчей с «Рубином» и ни разу не проиграли.

Статистика на стороне «Краснодара», прогнозируем, что «быки» не проиграют дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 2.0 и «обе забьют — нет» за 2.0. 0