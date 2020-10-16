ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ВенгрияВсе устали. Сборная России так и не забила венграм Деян Ловрен сыграл в проигранном матчеФранция сокрушила Хорватию, как Надаль — Ролан Гаррос Лионель МессиЗвезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
  • 15:34
    • Назван итоговый список номинантов на премию Golden Boy
  • 15:17
    • «Сочи» получил нового главного тренера
  • 15:06
    • У Медведевой диагностировано защемление нерва в позвоночнике
  • 11:39
    • Тихонов может возглавить «Астану»
  • 09:24
    • Канчельскис покинул узбекский «Навбахор»
  • 08:35
    • «Химки» купят лидера «Крыльев Советов» за 50 миллионов рублей
  • 07:00
    • АПЛ не будет сокращена до 18 команд
    Все новости спорта

    «Минск» снова останется непобежденным при «низовом» результате?

    «Слуцк» — «Минск». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Высшей лиги 16 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Слуцк» — «Минск»
    Вадим Скрипченко
    В рамках 26 тура белорусской Высшей лиги «Слуцк» примет у себя дома «Минск». Команды сыграют 16 октября. Начало встречи в 15:30 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Минск».

    «Слуцк»

    У хозяев 6 поражений подряд. Они находятся на 14 строчке (21 очко) в турнирной таблице Высшей лиги. Если добавить сюда матчи Кубка Белоруссии, то получится, что команда проиграла в семи из восьми последних поединков.

    В прошлый раз «Слуцк» уступил «Шахтеру» из Солигорска со счетом 1:4. Это было в рамках 1/8 финала Кубка страны. До этого коллектив проиграл БАТЭ 1:3 и был разгромлен «Рухом» со счетом 0:5.

    Единственную победу за 8 последних игр «Слуцк» одержал в 1/16 финала Кубка Белоруссии, одолев «Локомотив» Гомель 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате команда вторая по количеству поражений и вторая по количеству пропущенных голов (45).

    «Минск»

    «Минск» располагается выше на три строчки, набрав 31 очко в 24 матчах турнира. У гостей четыре победы в пяти последних матчах Высшей лиги.

    На данный момент у команды 3-матчевая серия побед. Клуб дважды победил «Смолевичи» (4:0 и 2:1). В Кубке страны удалось обыграть «Рух» с результатом 3:0.

  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
  • Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью сборной России с Венгрией
  • Сегодня

    • Столичная команда осталась непобежденной в четырех из пяти последних выступлений. Сейчас она идет на 2-матчевой серии побед, причем «сухой».

    Отметим, что «Минск» пропустил только 3 гола в шести матчах. При этом забивали коллективу лишь в двух из шести встреч.

    Прогноз и ставка

    На «Слуцк» букмекеры поставили 3.45, на «Минск» — 2.07. На ничью они предлагают коэффициент 3.60.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Между собой команды играют скромно. В пяти играх подряд забивалось не более двух голов. «Минск», к примеру, выиграл две последние встречи со счетом 1:0. Такой результат был в четырех очных поединках подряд.

    Ставим на то, что «Минск» не проиграет и тотал будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.60. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дюрен — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.48
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дижон — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кишварда — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27 12/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020     Роналду еще ни разу не забивал Франции
  • Франция остается непреодолимой стеной для Роналду
    • 04:11 12/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Слуцк» — «Минск». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Высшей лиги 16 октября 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Минск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры