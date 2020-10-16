«Слуцк» — «Минск». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч Высшей лиги 16 октября 2020 года

В рамках 26 тура белорусской Высшей лиги «Слуцк» примет у себя дома «Минск». Команды сыграют 16 октября. Начало встречи в 15:30 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Минск».

«Слуцк»

У хозяев 6 поражений подряд. Они находятся на 14 строчке (21 очко) в турнирной таблице Высшей лиги. Если добавить сюда матчи Кубка Белоруссии, то получится, что команда проиграла в семи из восьми последних поединков.

В прошлый раз «Слуцк» уступил «Шахтеру» из Солигорска со счетом 1:4. Это было в рамках 1/8 финала Кубка страны. До этого коллектив проиграл БАТЭ 1:3 и был разгромлен «Рухом» со счетом 0:5.

Единственную победу за 8 последних игр «Слуцк» одержал в 1/16 финала Кубка Белоруссии, одолев «Локомотив» Гомель 2:0.

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В чемпионате команда вторая по количеству поражений и вторая по количеству пропущенных голов (45).

«Минск»

«Минск» располагается выше на три строчки, набрав 31 очко в 24 матчах турнира. У гостей четыре победы в пяти последних матчах Высшей лиги.

На данный момент у команды 3-матчевая серия побед. Клуб дважды победил «Смолевичи» (4:0 и 2:1). В Кубке страны удалось обыграть «Рух» с результатом 3:0.

Столичная команда осталась непобежденной в четырех из пяти последних выступлений. Сейчас она идет на 2-матчевой серии побед, причем «сухой».

Отметим, что «Минск» пропустил только 3 гола в шести матчах. При этом забивали коллективу лишь в двух из шести встреч.

Прогноз и ставка

На «Слуцк» букмекеры поставили 3.45, на «Минск» — 2.07. На ничью они предлагают коэффициент 3.60.

Между собой команды играют скромно. В пяти играх подряд забивалось не более двух голов. «Минск», к примеру, выиграл две последние встречи со счетом 1:0. Такой результат был в четырех очных поединках подряд.

Ставим на то, что «Минск» не проиграет и тотал будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.60. 0