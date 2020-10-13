«Велес» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года

Во вторник, 13 октября, в 15-м туре первой российской лиги московский «Велес» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Велес» — «Нижний Новгород».

«Велес»

Новичок первого дивизиона пока достойно выступает в этом сезоне. В данный момент «Велес» с 25 баллами идет восьмым в турнирной таблице ФНЛ, уступая три балла зоне плей-офф.

В минувшем туре московский коллектив потерпел фиаско в Красноярске от «Енисея» со счетом 0:2, а перед этим он не знал горечи поражений в трех играх подряд.

Сперва в этом удачном отрезке коллектив из столицы дома одолел 1:0 «СКА-Хабаровск» и в гостях 2:0 «Чайку», после чего расписал мировую с «Оренбургом» (1:1) на своей территории.

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В родных стенах в дебютном розыгрыше ФНЛ «Велес» добыл две виктории, трижды сыграл вничью и раз уступил, разница мячей составляет 8:10.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 31 набранным пунктом возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, однако опережает ближайшего преследователя всего на один балл.

Нижегородцы выиграли последние семь встреч в рамках первенства первой российской лиги , в пяти из которых даже не пропускали.

В минувшем игровом дне они на своей арене переиграли 2:1 «Балтику», а туром ранее смогли на выезде одолеть дубль «Краснодара» со счетом 3:2.

В гостях в этом розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» выиграл три встречи при двух фиаско, разница забитых и пропущенных — 6:6.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.00.

На викторию «Велеса» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.20.

«Велес» зарекомендовал себя, как боеспособный коллектив. Прогнозируем, что новичок первой лиги сможет отобрать очки у лидера первенства. Наша ставка на эту встречу — 1Х. 0