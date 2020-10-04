«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года

В четвертом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 4 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Вест Хэм».

«Лестер»

За три тура чемпионата Англии команда из Лестера набрала 9 очков. С разницей забитых и пропущенных 12:4 она находится на первом месте в таблице.

13 сентября «Лестер» принял участие в матче первого тура АПЛ. В поединке с «Вест Бромвичем» синие легко обыграли выходцев из Чемпионшипа (3:0).

Во втором туре была встреча с «Бернли». На своем поле подопечные Брендана Роджерса уверенно разобрались с соперниками (4:2).

Все прогнозы на АПЛ

Затем синие сыграли с «Арсеналом» в Кубке лиги. На стадии 1/8 «лисы» уступили «пушкарям» (0:2). А в третьем матче чемпионата Англии «Лестер» в гостях раскатал «Ман Сити» (5:2).

«Вест Хэм»

В трех турах чемпионата страны лондонская команда заработала всего 3 очка. В таблице АПЛ она занимает сейчас 11 место.

В стартовом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» дома принимал «Ньюкасл». На «Олимпийском стадионе» «молотобойцы» уступили всухую (0:2).

После осечки в дебютной игре сезона подопечные Дэвида Мойеса прихлопнули «Чарльтон» в Кубке лиги (3:0). А затем было еще одно поражение в АПЛ от «Арсенала» (1:2).

Позже в Кубке лиги «железные» легко прошли «Халл» (5:1), а в чемпионате они победили «Вулверхэмптон» (4:0). В 1/8 финала Кубка «Вест Хэм» крупно влетел «Эвертону» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Лестера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.20, а на победу «Вест Хэма» — 4.92.

В начале сезона команда Брендана Роджерса находится в прекрасной форме и идет без осечек в чемпионате. А вот соперники из Лондона вновь теряют очки.

На своем поле «лисы» увеличат победную серию в АПЛ до четырех матчей кряду. Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» с коэффициентом 1.67. 0