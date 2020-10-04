«Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 4 октября 2020 года

В воскресенье, 4 октября, в 10-м туре российской Премьер лиги московское «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Краснодар». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Краснодар».

«Динамо»

«Динамо» с 14 набранными баллами после девяти сыгранных туров в турнирной таблице РПЛ находится на девятом месте, уступая третьей строке всего три очка.

За всю турнирную дистанцию в чемпионате «бело-синие» четырежды выигрывали, два матча завершили миром и в трех играх уступали. Отметим, что они пропустили всего пять мячей, однако и забили только семь.

В прошлом поединке москвичи на выезде уступили «Химкам» со счетом 0:1, туром ранее с таким же результатом дома одолели «Ахмат», а перед этим позорно вылетели из ЛЕ, проиграв в Грузии местному «Локомотиву» — 1:2.

На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ «Динамо» выиграло три игры при одной ничьей и поражении, разница мячей — 4:1.

Все прогнозы на РПЛ

Неудовлетворительные результаты вынудили наставника «динамовцев» Кирилла Новикова подать в отставку, которая была принята руководством команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

«Краснодар»

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ идет седьмым, опережая предстоящего соперника всего на один балл. Команда добилась четырех виктории, а также дважды проигрывала и трижды играла вничью.

Неделю назад «быки» в гостях поделили очки с «Сочи» (1:1), а перед этим они в родных стенах разгромили «Химки» со счетом 7:2. На данный момент у них 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре были победными.

Параллельно «зелено-черные» сумел пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв по 2:1 на последней стадии квалификации греческий ПАОК.

На выезде в текущей РПЛ «Краснодар» заработал лишь семь очков в пяти играх, дважды победив при одной мировой и двух поражениях, разница мячей — 7:3.

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне эти коллективы в Москве расписали мировую (1:1), а в Краснодаре выиграли «динамовцы» со счетом 2:0.

Ари и Вандерсон пропустят этот поединок из-за травм.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 2.62.

На викторию «Динамо» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.38.

«Краснодару» после тяжелого матча в Греции будет трудно рассчитывать на викторию, поэтому прогнозируем непроигрыш хозяев. А так как «динамовцы» играют крайне малорезультативную, рекомендуем сделать комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5. 0