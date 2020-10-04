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    «Краснодару» будет тяжело после матча в Греции?

    «Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
    «Динамо» — «Краснодар»
    В воскресенье, 4 октября, в 10-м туре российской Премьер лиги московское «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Краснодар». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Динамо» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Октября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Динамо»

    «Динамо» с 14 набранными баллами после девяти сыгранных туров в турнирной таблице РПЛ находится на девятом месте, уступая третьей строке всего три очка.

    За всю турнирную дистанцию в чемпионате «бело-синие» четырежды выигрывали, два матча завершили миром и в трех играх уступали. Отметим, что они пропустили всего пять мячей, однако и забили только семь.

    В прошлом поединке москвичи на выезде уступили «Химкам» со счетом 0:1, туром ранее с таким же результатом дома одолели «Ахмат», а перед этим позорно вылетели из ЛЕ, проиграв в Грузии местному «Локомотиву» — 1:2.

    На своей арене в текущем розыгрыше РПЛ «Динамо» выиграло три игры при одной ничьей и поражении, разница мячей — 4:1.

    Все прогнозы на РПЛ

    Неудовлетворительные результаты вынудили наставника «динамовцев» Кирилла Новикова подать в отставку, которая была принята руководством команды. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий.

    «Краснодар»

    «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ идет седьмым, опережая предстоящего соперника всего на один балл. Команда добилась четырех виктории, а также дважды проигрывала и трижды играла вничью.

    Неделю назад «быки» в гостях поделили очки с «Сочи» (1:1), а перед этим они в родных стенах разгромили «Химки» со счетом 7:2. На данный момент у них 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре были победными.

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    • Параллельно «зелено-черные» сумел пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв по 2:1 на последней стадии квалификации греческий ПАОК.

    На выезде в текущей РПЛ «Краснодар» заработал лишь семь очков в пяти играх, дважды победив при одной мировой и двух поражениях, разница мячей — 7:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне эти коллективы в Москве расписали мировую (1:1), а в Краснодаре выиграли «динамовцы» со счетом 2:0.

    Ари и Вандерсон пропустят этот поединок из-за травм.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 2.62.

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    На викторию «Динамо» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.38.

    «Краснодару» после тяжелого матча в Греции будет трудно рассчитывать на викторию, поэтому прогнозируем непроигрыш хозяев. А так как «динамовцы» играют крайне малорезультативную, рекомендуем сделать комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5. 0

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    «Динамо» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 4 октября 2020 года. Прогноз на «Динамо» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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