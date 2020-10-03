«Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч МЛС 3 октября 2020 года

3 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» на своем поле сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра начнется в 23:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

«Орландо Сити»

С 26 набранным очками после 14 туров «Орландо Сити» находится на четвертом месте в Восточной конференции, уступая лидеру четыре балла.

«Львы» не проигрывают уже на протяжении восьми матчей, выиграв в пяти из них. Последний раз они терпели фиаско 23 августа, проиграв на выезде 2:3 «Интер Майами».

В минувшем игровом дне «Орландо Сити» расписал выездную мировую с «Далласом» (0:0), а перед этим в гостях обыграли «Канзас-Сити» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Орландо Сити» в текущем розыгрыше МЛС еще не знал горечи поражений, выиграв четыре встречи при двух ничьих, разница мячей — 12:5.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» с 20 очками в этой же конференции идет на седьмом месте, проигрывая топ-6 только по дополнительным показателям.

«Быки» блестяще провели свои последние два поединка, выиграв оба разгромно по 4:1. Сперва на выезде они одолели «Интер Майами», затем в родных стенах повергли «Монреаль».

Стоит отметить, что коллектив из Нью-Йорка играет довольно-таки бескомпромиссно. За последние 12 матчей с участием «быков» была всего лишь одна ничья.

В текущем розыгрыше МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс»на выезде добился трех викторий, столько же игр проиграл и дважды расписал мировые, разница мячей — 9:8.

В минувшем сезоне эти коллективы обменялись гостевыми выигрышами по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.89, победа «РБ Нью-Йорк» — 3.86, ничья — 3.86.

«Быки» набрали в последнее время хороший ход, выиграв три матча из последних четырех, при чем дважды на выезде.

Поэтому в этом поединке рекомендуем ставить на Х2. 0