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    «Быки» привезут очки из Орландо?

    «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч МЛС 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс»
    Даниэль Ройер
    3 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» на своем поле сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра начнется в 23:30 по мск. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс».

    «Орландо Сити»

    С 26 набранным очками после 14 туров «Орландо Сити» находится на четвертом месте в Восточной конференции, уступая лидеру четыре балла.

    «Львы» не проигрывают уже на протяжении восьми матчей, выиграв в пяти из них. Последний раз они терпели фиаско 23 августа, проиграв на выезде 2:3 «Интер Майами».

    В минувшем игровом дне «Орландо Сити» расписал выездную мировую с «Далласом» (0:0), а перед этим в гостях обыграли «Канзас-Сити» со счетом 2:1.

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    В родных стенах «Орландо Сити» в текущем розыгрыше МЛС еще не знал горечи поражений, выиграв четыре встречи при двух ничьих, разница мячей — 12:5.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Нью-Йорк Ред Буллс» с 20 очками в этой же конференции идет на седьмом месте, проигрывая топ-6 только по дополнительным показателям.

    «Быки» блестяще провели свои последние два поединка, выиграв оба разгромно по 4:1. Сперва на выезде они одолели «Интер Майами», затем в родных стенах повергли «Монреаль».

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  • 28/09/2020

    • Стоит отметить, что коллектив из Нью-Йорка играет довольно-таки бескомпромиссно. За последние 12 матчей с участием «быков» была всего лишь одна ничья.

    В текущем розыгрыше МЛС «Нью-Йорк Ред Буллс»на выезде добился трех викторий, столько же игр проиграл и дважды расписал мировые, разница мячей — 9:8.

    В минувшем сезоне эти коллективы обменялись гостевыми выигрышами по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Орландо Сити» — 1.89, победа «РБ Нью-Йорк» — 3.86, ничья — 3.86.

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    «Быки» набрали в последнее время хороший ход, выиграв три матча из последних четырех, при чем дважды на выезде.

    Поэтому в этом поединке рекомендуем ставить на Х2. 0

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    «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч МЛС 3 октября 2020 года. Прогноз на «Орландо Сити» — «Нью-Йорк Ред Буллс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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