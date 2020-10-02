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    Как сыграют в Берлине схожие по силе соперники?

    «Унион» — «Майнц». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 2 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Майнц»
    Нико Шлоттербек
    В третьем туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Майнц». Игра пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 2 октября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Унион» — «Майнц».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Октября 2020 года
    Унион
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    •  Унион 21:30 Майнц Майнц
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    «Унион»

    Перед стартом нового сезона берлинский клуб провел семь контрольных встреч, которые начались с побед над «Энерги» (3:1), «Вюрцбургером» (2:0) и «Динамо» Дрезден (2:0).

    Затем были поражения от «Тироля» (0:3) и «Кельна» (1:2), ничья с «Аяксом» (2:2) и победа над «Нюрнбергом» (2:1).

    А сезон в Германии «Унион» начал с Кубка страны. На стадии 1/32 подопечные Урса Фишера прошли «Карлсруэ» в дополнительное время (1:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В Бундеслиге «железный союз» стартовал с домашнего поражения от «Аугсбурга» (1:3), после чего берлинская команда расписала мировую с «Гладбахом» (1:1).

    «Майнц»

    В ходе летней предсезонки команда из одноименного города сыграла в четырех товарняках. В первом контрольном матче она раскатала «Вюрцбургер Кикерс» (6:0).

    Однако в следующих трех встречах «Майнц» потерпел поражения от «Зандхаузена» (0:1) и дважды от «Хоффенхайма» со счетом 1:2 в обоих поединках.

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  • 28/09/2020

    • В новом сезоне «Майнц» успел разгромить «Хавелсе» в Кубке страны (5:1), а вот в чемпионате «карнавальники» влетели «РБ Лейпцигу» (1:3) и «Штутгарту» (1:4).

    После двух проигранных матчей менеджер Ахим Байерлорцер был отправлен в отставку. Выполнять обязанности главного тренера пока будет Ян-Мориц Лихте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.27, на ничью — 3.56, а на победу «Майнца» — 3.26.

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    Равные команды, идущие внизу таблицы могут поспорить друг с другом за победу.

    В родных стенах берлинцы будут фаворитами, однако «Майнц» с новым тренером постарается ярко сыграть в гостях. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.70. 0

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