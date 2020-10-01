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    Справится ли сербский клуб с командой из Армении?

    «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда»
    «Црвена Звезда»
    В квалификации Лиги Европы «Арарат-Армения» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на стадионе «Академия ФФА» 1 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Арарат-Армения»

    Новый сезон армянский клуб из Еревана начал с матча за Суперкубок страны. В противостоянии с «Ноа» команда оказалась слабее в дополнительное время (1:2).

    Затем в первом туре чемпионата «Арарат-Армения» сыграл вничью с «Алашкертом» (0:0), после чего в квалификации Лиги чемпионов команда уступила «Омонии» в овертайме (0:1).

    В следующих играх чемпионата страны подопечные Давида Кампаньи расписали мировую с «Гандзасаром» (1:1) и потерпели поражение от «Лори» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В квалификации Лиги Европы «Арарат-Армения» в дополнительное время прошел «Фолу» из Люксембурга (4:3) и «Целе» из Словении (1:0).

    «Црвена Звезда»

    Команда из Белграда успела сыграть в девяти турах чемпионата Сербии, в которых набрала максимальное количество очков и заняла первое место в таблице.

    А в еврокубках «Црвена Звезда» стартовала с Лиги чемпионов. Сперва красно-белые разгромили клуб «Европа» (5:0), после чего прошли «Тирану» (1:0).

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  • 28/09/2020

    • 16 сентября подопечные Деяна Станковича сразились с кипрской «Омонией» в гостях. В этой встрече сербы потерпели поражение в серии пенальти (1:1, 2:4).

    После провала в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» сыграла в двух матчах чемпионата, в которых она разгромила «Вождовац» (6:0) и «Младость» (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арарат-Армения» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.00, на ничью — 4.64, а на победу «Црвены Звезды» — 1.40.

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    Сейчас команда Деяна Станковича находится в прекрасной форме. В гостях она должна обыгрывать команду, испытывающую проблемы в домашнем первенстве.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 1.5 за 1.58. 0

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    «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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