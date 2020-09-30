«Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

В среду, 30 сентября, в Иркутске местный «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 13:00 по Москве. Прогноз на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород».

«Зенит» Иркутск

Иркутский «Зенит», выступающий в третьем по силе российском дивизионе, в текущем Кубке страны преодолел уже три этапа, где его соперниками были клубы из его дивизиона.

На первом этапе коллектив справился в гостях с «Читой» (1:0), после чего по пенальти одолел «Новосибирск» (1:1, пен. 4:3) дома. В первом туре групповой стадии «Зенит» в родных стенах уступил «Химкам» со счетом 0:1.

В турнирной таблице ПФЛ группы «Запад» клуб из Иркутска идет после восьми туров на девятом месте, имея на своем счету 11 очков.

На выходных «Зенит» в рамках первенства на своем поле обыграл дубль московского «Динамо» со счетом 1:0, перервав тем самым серию из двух фиаско.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» до группового этапа Кубка России преодолел лишь один раунд квалификации, обыграв Томске местную «Томь» со счетом 1:0.

На данный момент у нижегородцев 5-матчевая победная серия, в которой они смогли сохранить свои ворота на замке. Началось все с двух минимальных викторий по 1:0 над «Волгарем» дома и «Факелом» в гостях.

Затем были домашний крупные виктории над «Шинником» и «Акроном» (по 3:0), а также выездная победа в Москве над «Торпедо» (2:0).

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В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» с 25 очками находится на третьей позиции, уступая второй строке лишь по дополнительным показателям.

Прогноз на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 1.69, победа «Зенита» — 4.66, ничья — 3.64.

Прогнозируем, что набравший хороший ход «Нижний Новгород» добудет победу в Иркутске. Наша ставка на эту игру — П2. 0