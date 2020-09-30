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    «Нижний Новгород» продолжит побеждать?

    «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород»
    Александр Ставпец
    В среду, 30 сентября, в Иркутске местный «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 13:00 по Москве. Прогноз на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 5 30 Сентября 2020 года
    Зенит Иркутск
  • Россия. Кубок. Группа 5
    •  Зенит Иркутск 13:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. Кубок. Группа 5
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.71
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    «Зенит» Иркутск

    Иркутский «Зенит», выступающий в третьем по силе российском дивизионе, в текущем Кубке страны преодолел уже три этапа, где его соперниками были клубы из его дивизиона.

    На первом этапе коллектив справился в гостях с «Читой» (1:0), после чего по пенальти одолел «Новосибирск» (1:1, пен. 4:3) дома. В первом туре групповой стадии «Зенит» в родных стенах уступил «Химкам» со счетом 0:1.

    В турнирной таблице ПФЛ группы «Запад» клуб из Иркутска идет после восьми туров на девятом месте, имея на своем счету 11 очков.

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    • На выходных «Зенит» в рамках первенства на своем поле обыграл дубль московского «Динамо» со счетом 1:0, перервав тем самым серию из двух фиаско.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» до группового этапа Кубка России преодолел лишь один раунд квалификации, обыграв Томске местную «Томь» со счетом 1:0.

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    • На данный момент у нижегородцев 5-матчевая победная серия, в которой они смогли сохранить свои ворота на замке. Началось все с двух минимальных викторий по 1:0 над «Волгарем» дома и «Факелом» в гостях.

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    Затем были домашний крупные виктории над «Шинником» и «Акроном» (по 3:0), а также выездная победа в Москве над «Торпедо» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» с 25 очками находится на третьей позиции, уступая второй строке лишь по дополнительным показателям.

    Прогноз на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 1.69, победа «Зенита» — 4.66, ничья — 3.64.

    Прогнозируем, что набравший хороший ход «Нижний Новгород» добудет победу в Иркутске. Наша ставка на эту игру — П2. 0

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    «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Зенит» Иркутск — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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