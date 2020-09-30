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    Лишит ли «Черноморец» хабаровчан шансов на выход из группы?

    «Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск»
    В среду, 30 сентября, «Черноморец» в домашнем матче сыграет со «СКА-Хабаровск» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Черноморец» — «СКА-Хабаровск».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 9 30 Сентября 2020 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Черноморец»

    Новороссийский клуб, выступающий в ПФЛ, начал борьбу в Кубке России с 1/128 финала, разгромив в августе на выезде «Кубань» со счетом 1:4.

    В 1/64 финала «Черноморец» прошел новокубанский «Биолог», разгромив выступающий в ПФЛ клуб на своем поле со счетом 4:0.

    В элитном групповом раунде «Черноморец» попал в группу с казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском». В матче 1-го тура новороссийский клуб дома проиграл «Рубину»со счетом 2:4.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последних матчах ПФЛ «Черноморец» дома проиграл нальчикскому «Спартаку» (0:2) и на выезде ушел от поражения в матче с «Анжи» (2:2).

    «СКА-Хабаровск»

    Выступающие в ФНЛ хабаровские армейцы стартовали в Кубке России с 1/64 финала, в конце августа на своем поле одолев по пенальти воронежский «Факел» — 0:0 (8:7).

    Сентябрь у хабаровчан вышел насыщенным. Одолев в конце августа на своем поле «Шинник» (2:1), в начале сентября армейцы дома проиграли «Торпедо» (2:4).

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  • Вчера

    • Домашнюю серию матчей закрыла победа над «Акроном» (2:0), после чего началась черная полоса, стартовавшая с выездного проигрыша «Краснодару-2» (2:4).

    Разойдясь миром дома с «Балтикой» (0:0), «СКА-Хабаровск» проиграл на выезде со счетом 0:1 сначала столичному «Велесу», а потом и «Спартаку-2».

    Прогноз и ставка

    На победу «Черноморца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.30, а на победу «СКА-Хабаровска» — 2.20.

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    Из группы в 1/8 финала Кубка России выходит 1 команда — хабаровчанам нужно выиграть у «Черноморца», после чего одолеть «Рубин».

    Хабаровчане не слишком удачно играют на выезде, но превосходят соперника в классе. Прогнозируем, что СКА не проиграет в Новороссийске.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.77 и «Обе забьют — нет» за 1.94. 0

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    «Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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