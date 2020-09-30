«Черноморец» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2020 года

В среду, 30 сентября, «Черноморец» в домашнем матче сыграет со «СКА-Хабаровск» во втором туре группового этапа Кубка России. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Черноморец» — «СКА-Хабаровск».

«Черноморец»

Новороссийский клуб, выступающий в ПФЛ, начал борьбу в Кубке России с 1/128 финала, разгромив в августе на выезде «Кубань» со счетом 1:4.

В 1/64 финала «Черноморец» прошел новокубанский «Биолог», разгромив выступающий в ПФЛ клуб на своем поле со счетом 4:0.

В элитном групповом раунде «Черноморец» попал в группу с казанским «Рубином» и «СКА-Хабаровском». В матче 1-го тура новороссийский клуб дома проиграл «Рубину»со счетом 2:4.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последних матчах ПФЛ «Черноморец» дома проиграл нальчикскому «Спартаку» (0:2) и на выезде ушел от поражения в матче с «Анжи» (2:2).

«СКА-Хабаровск»

Выступающие в ФНЛ хабаровские армейцы стартовали в Кубке России с 1/64 финала, в конце августа на своем поле одолев по пенальти воронежский «Факел» — 0:0 (8:7).

Сентябрь у хабаровчан вышел насыщенным. Одолев в конце августа на своем поле «Шинник» (2:1), в начале сентября армейцы дома проиграли «Торпедо» (2:4).

Домашнюю серию матчей закрыла победа над «Акроном» (2:0), после чего началась черная полоса, стартовавшая с выездного проигрыша «Краснодару-2» (2:4).

Разойдясь миром дома с «Балтикой» (0:0), «СКА-Хабаровск» проиграл на выезде со счетом 0:1 сначала столичному «Велесу», а потом и «Спартаку-2».

Прогноз и ставка

На победу «Черноморца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.20, на ничью — 3.30, а на победу «СКА-Хабаровска» — 2.20.

Из группы в 1/8 финала Кубка России выходит 1 команда — хабаровчанам нужно выиграть у «Черноморца», после чего одолеть «Рубин».

Хабаровчане не слишком удачно играют на выезде, но превосходят соперника в классе. Прогнозируем, что СКА не проиграет в Новороссийске.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.77 и «Обе забьют — нет» за 1.94. 0