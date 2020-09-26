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    Не испугается ли «Байер» полуфиналиста Лиги чемпионов?

    «Байер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «РБ Лейпциг»
    Амаду Айдара
    В субботу, 26 сентября, «Байер» на своем поле примет «РБ Лейпциг» в рамках второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Леверкузене, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Байер» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Сентября 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Байер»

    «Байер» по итогам сезона 2019/20 занял пятое место в турнирной таблице Бундеслиги с 63 баллами, немного не дотянув до зоны Лиги чемпионов.

    Доиграв первенство, «фармацевты» продолжили соревноваться в Лиге Европы. В 1/8 финала они прошли «Рейнджерс» (1:0), а вот в четвертьфинале оказались слабее «Интера» (1:2).

    В середине сентября подопечные Петера Боса успешно стартовали в новом сезоне Кубка Германии, разгромив «Айнтрахт Нордерштедт» (7:0), а вот в первом туре Бундеслиги они на выезде разошлись миром с «Вольфсбургом» (0:0).

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    После травмы у «Байера» восстанавливается Паулиньо. На карантине находится Леон Бейли.

    «РБ Лейпциг»

    Футболисты «Лейпцига» расположились на третьей строчке Бундеслиги по итогам сезона 2019/20, завоевав путевку в Лигу чемпионов.

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    • Как раз в Лиге чемпионов в августе «быки» удивили многих, когда в четвертьфинале оказались сильнее «Атлетико» (2:1). Впрочем, в полуфинале они не сумели пройти «Пари Сен-Жермен» (0:3).

    В новом сезоне Кубка Германии команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Нюрнберг» (3:0), а в первом туре национального первенства обыграла «Майнц» (3:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Среди травмированных у «Лейпцига» значатся Ибраима Конате, Конрад Лаймер и Фабрис Хартманн. Карантин отбывают Уго Новоа-Рамос и Хосеп Мартинес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейпцига» — 2.26, победа «Байера» — 3.10, ничья — 3.70.

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    Выделить фаворита в этой паре действительно непросто. «Фармацевты» — типичная домашняя команда, которая набирает много очков на своем поле. Однако в настоящее время у них достаточно проблем в обороне, которыми способен воспользоваться мастеровитый оппонент.

    Первый тур Бундеслиги показал, что атака «быков» настроена решительно и не собирается сбавлять обороты, поэтому леверкузенцам, чтобы рассчитывать на положительный итог, нужно в любом случае забивать и желательно пару мячей. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 1.90.

    Еще один вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5» за 2.36. Все-таки мы больше верим в подопечных Нагельсмана, чей состав даже после ухода Тимо Вернера отвечает уровню Лиги чемпионов. 0

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