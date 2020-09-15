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    Воспользуется ли «Рапид» проблемами «Гента»?

    «Гент» — «Рапид» Вена. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Рапид» Вена
    «Гент» проиграл четыре матча из шести на старте сезона
    15 сентября в Генте местный «Гент» сыграет с венским «Рапидом» в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — 21:30 по мск. Прогноз на «Гент» — «Рапид» Вена.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Сентября 2020 года
    Гент
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    •  Гент 21:30 Рапид В Рапид В
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.20
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    «Гент»

    По итогам прошлого сезона «Гент» занял вторую строчку. Стоит отметить, что предыдущая кампания в Бельгии не было доиграна до конца из-за пандемии.

    Тем самым клуб впервые с сезона 2015/2016 сыграет в Лиге чемпионов. Тогда он сумел дойти до 1/8 финала, где уступил «Вольфсбургу».

    Старт нового сезона откровенно не выходит у коллектива, который потерпел четыре поражения в шести матчах при одной победе. При этом два фиаско и ничья последовали уже при новом наставнике Ласло Белени.

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    «Рапид» Вена

    В прошлой кампании венский «Рапид» сумел занять вторую позицию в австрийской Бундеслиге. В турнирной таблице он на 12 очков отстал от чемпиона «Зальцбурга».

    Как и его соперник, клуб также не выступал в Лиге чемпионов с сезона 2015/2016. Тогда, правда, ему не удалось пройти 3-й раунд квалификации.

    В новой кампании главного еврокубка команда уже прошла 2-й раунд отбора, обыграв загребскую «Локомотиву» (1:0).

    Если учесть все матчи со старта сезона, то коллектив выиграл все три поединка, который провел на сегодня.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей — 4,00, ничья в основное время оценивается в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей в основное время — 2,50. 0

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    «Гент» — «Рапид» Вена. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 15 сентября 2020 года. Прогноз на «Гент» — «Рапид» Вена. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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