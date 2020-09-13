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    «Гуанчжоу Эвергранд» отомстит сопернику за прошлые обиды

    «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Суперлиги 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Эвергранд»
    Паулиньо
    В 11 туре китайской Суперлиги состоится матч между «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Эвергранд». Дата проведения поединка — 13 сентября 15:00 по московскому времени. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Эвергранд».

    «Шаньдун Лунэн»

    Хозяева находятся на третье месте в группе А. У них 17 очков и 6 пунктов отрыва от «Шеньчженя», который претендует на попадание в зону плей-офф.

    «Шаньдун Лунэн» хоть и занимает третье место, при этом команда не смогла победить в последних трех турах — два поражения и одна ничья.

    С одинаковым счетом 0:1 «оранжевые» проиграли «Далянь Про» и «Цзянсу Сунин». В прошлый раз была ничейная встреча с «Шанхай Шеньхуа».

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    Несмотря на такой неудачный отрезок, «Шаньдун Лунэн» остается одной из самых малопропускающих команд. В 9 играх команда проиграла 8 мячей.

    «Гуанчжоу Эвергранд»

    «Гуанчжоу Эвергранд» уже оформил выход в плей-офф Суперлиги. Команда набрала 25 очков.

    Кроме того, «китайские тигры» забили 25 мячей в 9 играх, благодаря чему сейчас они являются самой результативной командой турнира.

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    Три последних тура были для гостей удачными. Они набрали 9 очков. Со счетом 4:1 был разгромлен «Шанхай Шеньхуа», с результатом 2:1 коллектив обыграл «Гуанчжоу Фули» и два безответных мяча клуб забил «Шеньчженю».

    Сыграв 5 матчей на выезде, «Эвергранд» ни разу не уступил — 4 победы и одна ничья. Беспроигрышная серия в Суперлиге составляет 7 поединков.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают 3.65 на хозяев и 1.98 на гостей. Ничья в этом случае оценивается коэффициентом 3.65.

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  • Сегодня

    • «Гуанчжоу Эвергранд» — самая результативная команда этого розыгрыша на данный момент. В шести последних играх она забивала не менее двух голов. Соперник же пропускал в пяти последних.

    В связи с этим хотели бы предложить поставить на «ИТ 2 больше 1.5» за 1.88. «Тигры» будут мстить за домашнее поражение в прошлой игре. 0

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    «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Эвергранд». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Суперлиги 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу Эвергранд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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