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    Избежит ли «Метц» укусов «Догов»?

    «Лилль» — «Метц». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Метц»
    «Лилль»
    В 3 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Метц». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 22 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Метц».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Сентября 2020 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 14:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    В прошлом сезоне Лиги 1, завершенном досрочно, «Лилль» занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы. «Доги» набрали 49 очков в 28 матчах, при разнице мячей 35-27.

    В августе «Лилль» провел контрольные матчи с бельгийским «Андерлехтом» (2:0) и голландским «АЗ Алкмааром» (1:2).

    В стартовом туре «Доги» на своем поле сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Обе команды заканчивали матч в меньшинстве, потеряв по игроку из-за удалений в конце первого тайма.

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  • 07/09/2020

    • Во втором туре «Лилль» на выезде победил «Реймс» и с 4 очками идет на 5-м месте турнирной таблицы. 2 мяча забил Жонатан Бамба.

    «Метц»

    В 28 матчах прошлого сезона команда Венсана Оньона, вернувшаяся из Лиги 2, набрала 34 очка и заняла 15 место в таблице, при разнице мячей 27-35.

    В августе «Метц» провел контрольные матчи с бельгийским «Мехеленом» (1:0) и французским «Дижоном» (2:1).

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    • В межсезонье «Метц» приобрел молодого форварда «Ман Сити» Тьерри Амброза, защитника «Труа» Кики Куяте и хавбека «Анжера» Венсан Пажо.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Матч 1-го тура с ПСЖ был перенесен, а во встрече 2-го тура «Метц» уступил на своем поле «Монако» со счетом 0:1, при том что монегаски второй тайм играли в меньшинстве.

    В прошлом сезоне команды успели сыграть лишь раз — «Метц» на выезде разошелся миром с «Лиллем» (0:0).

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    Всего на «Пьер-Моруа» в последних пяти матчах ничья была зафиксирована трижды, еще по разу команды победили.

    Прогноз и ставки

    На победу «Лилля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 3.85, а на победу «Метца» — 6.40.

    Учитывая статистику и то, как команды начали турнир, прогнозируем, что «Лилль» не проиграет дома.

    Вряд ли матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.83 и «Обе забьют — нет» за 1.86. 0

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    «Лилль» — «Метц». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Франции 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Метц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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