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    Споткнется ли Англия о Данию?

    Дания — Англия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Англия
    Стерлинг вырвал победу над Исландией
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Дании будет принимать команду Англии. Встреча пройдет 8 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прогноз на Дания — Англия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 08 Сентября 2020 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 21:45 Англия Англия
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    Дания

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

    В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион B.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. По итогам его он вышел в финальную часть со второй строчки, пропустив вперед Швейцарию и опередив Ирландию, Грузию, а также Гибралтар.

    Все прогнозы на спорт

    До стартового тура Лиги наций ютландцы не проигрывали девять поединков. В нем они уступили дома Бельгии (0:2).

    Англия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Англии заняла первое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Испании и Хорватии, но в полуфинале уступила Нидерландам.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив Саутгейта также завершил на первой позиции из пяти и вышел в финальную часть. «Родоначальники» финишировали выше Чехии, Косова, Болгарии и Черногории.

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    В предыдущих четырех поединках они неизменно побеждали. В стартовом туре Лиги наций им удалось на зубах добыть победу у Исландии (1:0) в гостях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,30. 0

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    Дания — Англия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года. Прогноз на Дания — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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