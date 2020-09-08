Дания — Англия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Дании будет принимать команду Англии. Встреча пройдет 8 сентября в Копенгагене на стадионе «Паркен». Прогноз на Дания — Англия.

Дания

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион B.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. По итогам его он вышел в финальную часть со второй строчки, пропустив вперед Швейцарию и опередив Ирландию, Грузию, а также Гибралтар.

Все прогнозы на спорт

До стартового тура Лиги наций ютландцы не проигрывали девять поединков. В нем они уступили дома Бельгии (0:2).

Англия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Англии заняла первое место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Испании и Хорватии, но в полуфинале уступила Нидерландам.

Календарь и таблица Лиги наций

Квалификацию на Евро-2020 коллектив Саутгейта также завершил на первой позиции из пяти и вышел в финальную часть. «Родоначальники» финишировали выше Чехии, Косова, Болгарии и Черногории.

В предыдущих четырех поединках они неизменно побеждали. В стартовом туре Лиги наций им удалось на зубах добыть победу у Исландии (1:0) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что Англия выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,30. 0