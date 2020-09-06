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    Уэльс и Болгария сыграют «на низах»

    Уэльс — Болгария. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Болгария
    Гарет Бэйл
    В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится матч второго тура Лиги наций между сборными Уэльса и Болгарии. Поединок состоится 6 сентября в 16:00 по мск. Прогноз на Уэльс — Болгария.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4 06 Сентября 2020 года
    Уэльс
  • Евро-2020. Квалификация. Группа E
    •  Уэльс 16:00 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    Уэльс

    Валлийцы стартовали с победы. Пусть и не такой уверенной, но все же. Они обыграли Финляндию со счетом 1:0.

    Для сборной Уэльса это была третья победа подряд. До этого они выиграли у сборных Венгрии и Азербайджана. В обоих случаях счет был 2:0 в пользу британцев.

    Вообще команда не проигрывает на протяжении семи выступлений. В эту серию входят 5 побед и два ничейных результата.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Ну и как можно заметить, сборная Уэльса мало пропускает. В трех последних матчах она не пропускала совсем. За пять игр в ее ворота влетело всего два мяча.

    Болгария

    Болгары довольствовались ничьей в первом туре. Дома они сыграли мировую с Ирландией. Там был зафиксирован счет 1:1.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Это неплохой результат, учитывая, что команда проигрывала в трех из пяти последних матчей, одержав при этом всего лишь одну победу.

    Стоит добавить, что четыре матча с участием Болгарии заканчивались при тотале меньше 2.5, а в пяти из шести поединков были нули на табло, забивала одна команда.

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  • 31/08/2020

    • До старта Лиги наций коллектив проиграл Белоруссии и Парагваю с одинаковым счет 0:1. В 10 туре отбора на Евро-2020 болгары обыграли Чехию 1:0, но эта победа ничего не решала и не позволила команде выйти из группы.

    Прогноз и ставка

    В этой группе собрались боевые команды, которые играют в силовой футбол. В шести последних матчах валлийцы больше двух голов не забивали и тотал в этих играх был меньше 2.5. У болгар эта цифра равна четырем.

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    На Уэльс дают 1.55, тогда как коэффициент на Болгарию составляет 6.80. Ничья сопровождается коэффициентом 4.10.

    Мы ставим на тотал меньше 2.5. Совсем не густо было по голам в предыдущих играх с участием этих команд. Коэффициент составляет 1.75. 0

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    Уэльс — Болгария. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года. Прогноз на Уэльс — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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