Уэльс — Болгария. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

В Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» состоится матч второго тура Лиги наций между сборными Уэльса и Болгарии. Поединок состоится 6 сентября в 16:00 по мск. Прогноз на Уэльс — Болгария.

Уэльс

Валлийцы стартовали с победы. Пусть и не такой уверенной, но все же. Они обыграли Финляндию со счетом 1:0.

Для сборной Уэльса это была третья победа подряд. До этого они выиграли у сборных Венгрии и Азербайджана. В обоих случаях счет был 2:0 в пользу британцев.

Вообще команда не проигрывает на протяжении семи выступлений. В эту серию входят 5 побед и два ничейных результата.

Все прогнозы на Лигу наций

Ну и как можно заметить, сборная Уэльса мало пропускает. В трех последних матчах она не пропускала совсем. За пять игр в ее ворота влетело всего два мяча.

Болгария

Болгары довольствовались ничьей в первом туре. Дома они сыграли мировую с Ирландией. Там был зафиксирован счет 1:1.

Календарь и таблица Лиги наций

Это неплохой результат, учитывая, что команда проигрывала в трех из пяти последних матчей, одержав при этом всего лишь одну победу.

Стоит добавить, что четыре матча с участием Болгарии заканчивались при тотале меньше 2.5, а в пяти из шести поединков были нули на табло, забивала одна команда.

До старта Лиги наций коллектив проиграл Белоруссии и Парагваю с одинаковым счет 0:1. В 10 туре отбора на Евро-2020 болгары обыграли Чехию 1:0, но эта победа ничего не решала и не позволила команде выйти из группы.

Прогноз и ставка

В этой группе собрались боевые команды, которые играют в силовой футбол. В шести последних матчах валлийцы больше двух голов не забивали и тотал в этих играх был меньше 2.5. У болгар эта цифра равна четырем.

На Уэльс дают 1.55, тогда как коэффициент на Болгарию составляет 6.80. Ничья сопровождается коэффициентом 4.10.

Мы ставим на тотал меньше 2.5. Совсем не густо было по голам в предыдущих играх с участием этих команд. Коэффициент составляет 1.75. 0