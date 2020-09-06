Словения — Молдавия. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги наций 6 сентября 2020 года

6 сентября в дивизионе С Лиги наций сборная Словении на своем поле примет национальную команду Молдавии во втором туре турнира. Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Словения — Молдавия.

Словения

В прошлом розыгрыше турнира Словения заняла последнее место в группе с Норвегией, Болгарией и Кипром, не одержав ни одной победы в шести матчах.

Словенцы немного лучше выступили в отборочном цикле Евро-2020 заняв четвертое место среди шести участников, опередив Израиль и Латвию, но пропустив вперед себя Польшу, Австрию и Македонию.

В том турнире балканский коллектив смог одержать четыре виктории, дважды сыграл вничью и четыре раза был повержен, разница мячей — 16:11.

Несколько дней тому назад сборная Словении в стартовом поединке нового розыгрыша ЛН в родных стенах расписала мировую с Грецией (0:0). Отметим, что эта ничья стала первой для команды за последние девять встреч.

Молдавия

Сборная Молдавии в первом сезоне Лиги наций заняла третье место в группе с Белоруссией, Люксембургом и Сан-Марино, выиграв всего две игры при трех мировых и одном поражении.

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Квалификацию к чемпионату Европы молдоване провалили, заняв последнее место в группе, выиграв всего одну игру при девяти поражениях.

Эту викторию коллектив одержал в домашней встрече с Андоррой (1:0). Отметим, что шесть из девяти фиаско были «сухими».

На старте данного турнира Молдавия на нейтральном поле в итальянской Парме расписала мировую с Косово (1:1), которой прервала свою 8-матчевую проигрышную серию.

Единственный раз между собой эти сборные играли в отборе ЧМ-2006. И тогда словенцы дважды победили: 3:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз на Словения — Молдавия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Словении предлагают — 1.34.

На викторию Молдавии дают — 9.20, ничья оценена — в 5.20

Сборная Словении значительно превосходит своего оппонента по классу игроков. Наверняка хозяева победят убедительно. Наши прогноз и ставка: победа Словении с форой (-1,5). 0