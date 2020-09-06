Мальта — Латвия. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 6 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги D сборная Мальты будет принимать команду Латвии. Встреча пройдет 6 сентября в Та-Кали на стадионе «Национальный». Прогноз на Мальта — Латвия.

Мальта

Перед стартом в Лиге наций Мальта выходила на поле в ноябре минувшего года, уступив тогда в отборе к Евро-2020 в родных стенах Норвегии со счетом 1:2.

«Иониты» в том розыгрыше заняли последнее шестое место в своей группе, набрав всего лишь три очка, при разнице мячей 3:27. Эти баллы они добыли в игре с предстоящим противником на своей территории — 2:1.

Отметим, что виктория над фарерцами была единственной за два календарных года, еще четырежды островитяне играли вничью и 16 раз терпели фиаско.

Календарь и таблица Лиги наций

На данный момент у мальтийцев 10-матчевая проигрышная серия, в которой они забили лишь один гол. В стартовом поединке Лиги наций они проиграли Фарерам (2:3).

Латвия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Латвии также выступала в Лиге D.

В группе с Грузией, Казахстаном и грядущим соперником она заняла третье место, проиграв победу в квартете первым двум командам.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на шестой, предпоследней строчке в группе, пропустив вперед Польшу, Австрию, Северную Македонию, Словению и Израиль.

За последние 19 поединков латвийцы выиграли лишь один матч при 15 поражениях.

В первом туре стартовавшей Лиги наций сборная балтийской страны разошлась миром с Андоррой (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Латвия выиграет, в матче будет забито два или более голов за 2,75. 0