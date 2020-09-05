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    Прервут ли «Крылышки» серию поражений?

    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
    «Крылья Советов»
    5 сентября на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» в седьмом туре розыгрыша ФНЛ сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Крылья Советов»

    По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы добыли восемь побед, семь ничьих и 15 поражений.

    После шести туров розыгрыша ФНЛ «волжане»идут аж 13-ми, имея в своем активе всего семь баллов (две виктории, одна ничья и три поражения).

    Стартовали домашней мировой с «Балтикой» (0:0), после чего в Москве были повержены новичком «Велесом» со счетом 1:3.

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  • 31/08/2020

    • Последующие два поединка принесли «Крылышкам» виктории над «СКА Хабаровском» (2:0) дома и «Чайкой» (3:0) в гостях, но затем они дважды проиграли — 0:1 в родных стенах «Оренбургу» и 1:3 в Красноярске «Енисею».

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в минувшем сезоне был 11 в турнирной таблице ФНЛ, выиграв девять встреч при девяти мировых и таком же количестве поражений.

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  • 31/08/2020

    • В текущем первенстве нижегородцы с десятью набранными пунктами располагаются на девятой позиции в турнирной таблице (три виктории, одна ничья и два фиаско).

    Стартовал коллектив с двух викторий, поочередно дома одолев «Томь» (1:0) и «Иртыш» (2:0), на затем выдал 3-матчевую безвыигрышную серию.

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    В этот период команда проиграла по 0:1 в Брянске «Динамо» и дома «Нефтехимику», а также расписала мировую с «Аланией» (1:1) в родных стенах. И только в минувшем туре этот неудачный период был прерван выигрышем на своей территории у «Текстильщика» (2:1).

    Последний раз эти коллективы играли в 2018 году в плей-офф за место в РПЛ. И тогда «Крылышки» победили в гостях (3:1), а дома уступили 0:1.

    Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.02.

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    На викторию «Нижнего Новгорода» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.10

    «Крылышки», которые сейчас находится не в лучших кондициях, вполне могут взять три очка у соперника, играющего вне родных стен не совсем уверенно. Наши прогноз и ставка — П1. 0

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    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч ФНЛ 5 сентября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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