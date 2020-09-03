«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS по футболу 3 сентября 2020 года

В четверг, 3 сентября, «Атланта Юнайтед» на своем поле примет «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на арене «Мерседес-Бенц», начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами».

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 9 очков.

«Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали три победы и потерпели четыре поражения.

В августе «Атланта» на своем поле обыграла «Нэшвилл» (2:0), после чего в гостях уступила «Орландо» (1:3).

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Серьезных кадровых проблем у «Юнайтед» на данный момент нет.

«Интер Майами»

«Интер Майами» расположился на последней 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 3 баллами.

«Цапли» в текущем сезоне одержали всего одну победу при шести поражениях.

В прошлом месяце команда Диего Алонсо дома выиграла у «Орландо» (3:2), но затем на выезде проиграла «Нэшвиллу» (0:1).

После травм у «Интера» восстанавливаются Джордж Акоста, Дэвид Норман, Денсо Улиссе и Блез Матюиди.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты Юнайтед» — 2.16, победа «Интер Майами» — 3.30, ничья — 3.50.

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«Пятиполосные» — бывшие чемпионы MLS, которые в последнее время испытывают игровые проблемы. Самой собой разумеется, что их огромное эго задето, поэтому они жаждут побед и продвижения вверх по турнирной таблице.

Им предстоит встретиться с молодой командой Диего Алонсо, которая провела на элитном уровне всего семь матчей и проиграла шесть из них, не набирая очков вдали от дома.

Более того, «цапли» ни разу не сыграли на ноль, пропуская в большинстве встреч два и больше мяча. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев».

Еще один интересный вариант — «хозяева забьют в первом тайме» за 1.84. Надеемся, что «Атланта» быстро возьмется за дело и еще до перерыва получит преимущество. 0