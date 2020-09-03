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    Насколько сильно задето эго «Атланты»?

    «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами». Прогноз и ставки на матч чемпионата MLS по футболу 3 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»
    Стадион «Атланты Юнайтед»
    В четверг, 3 сентября, «Атланта Юнайтед» на своем поле примет «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на арене «Мерседес-Бенц», начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами».
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    Футбол. США. MLS 03 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 9 очков.

    «Пятиполосные» в нынешнем сезоне одержали три победы и потерпели четыре поражения.

    В августе «Атланта» на своем поле обыграла «Нэшвилл» (2:0), после чего в гостях уступила «Орландо» (1:3).

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    Серьезных кадровых проблем у «Юнайтед» на данный момент нет.

    «Интер Майами»

    «Интер Майами» расположился на последней 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 3 баллами.

    «Цапли» в текущем сезоне одержали всего одну победу при шести поражениях.

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    В прошлом месяце команда Диего Алонсо дома выиграла у «Орландо» (3:2), но затем на выезде проиграла «Нэшвиллу» (0:1).

    После травм у «Интера» восстанавливаются Джордж Акоста, Дэвид Норман, Денсо Улиссе и Блез Матюиди.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты Юнайтед» — 2.16, победа «Интер Майами» — 3.30, ничья — 3.50.

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    «Пятиполосные» — бывшие чемпионы MLS, которые в последнее время испытывают игровые проблемы. Самой собой разумеется, что их огромное эго задето, поэтому они жаждут побед и продвижения вверх по турнирной таблице.

    Им предстоит встретиться с молодой командой Диего Алонсо, которая провела на элитном уровне всего семь матчей и проиграла шесть из них, не набирая очков вдали от дома.

    Более того, «цапли» ни разу не сыграли на ноль, пропуская в большинстве встреч два и больше мяча. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев».

    Еще один интересный вариант — «хозяева забьют в первом тайме» за 1.84. Надеемся, что «Атланта» быстро возьмется за дело и еще до перерыва получит преимущество. 0

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