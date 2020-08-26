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    В игре на «Ауди Филд» много голов ждать не стоит

    «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч MLS 26 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» Прогноз (к
    Кевин Паредес
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Ди Си Юнайтед» сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн». Матч пройдет на стадионе «Ауди Филд» 26 августа. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» Прогноз (к.

    «Ди Си Юнайтед»

    В шести турах регулярного чемпионата команда из Вашингтона набрала 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на 10 месте.

    Перед паузой в футболе «Ди Си Юнайтед» провел две встречи, в которых потерпел поражение от «Колорадо Рэпидс» (1:2) и победил «Интер Майами» (2:1).

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    Затем подопечные Бена Олсена трижды сыграли в предсезонном турнире MLS Is Back. В стартовых поединках черно-красные разошлись миром с «Торонто» (2:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (1:1).

    А 22 августа «Ди Си Юнайтед» оказался слабее «Монреаля» (0:1). После возобновления регулярки столичный клуб заработал 1 балл в игре с «Цинциннати» (0:0).

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Коллектив, который представляет Большой Бостон, штат Массачусетс, имеет на своем счету 7 очков. В таблице Востока он занимает 9 строчку.

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    • До ухода на карантин «Нью-Инглэнд Революшн» провел два матча в регулярке. В них «Ревс» проиграли «Монреалю» (1:2) и расписали мировую с «Чикаго Файр» (1:1).

    А предсезонный турнир MLS Is Back подопечные Брюса Арены начали с победы над «Монреалем» (1:0). Позже эта команда скатала вничью с «Ди Си Юнайтед» (1:1) и «Торонто» (0:0).

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    26 июля «Нью-Инглэнд Революшн» уступил «Филадельфии Юнион» в плей-офф (0:1), а рестарт регулярки против того же соперника подопечные Брюса Арены завершили ничейным исходом (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ди Си Юнайтед» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.61, на ничью — 3.54, а на победу «Нью-Инглэнд Революшн» — 2.63.

    В Вашингтоне между собой сыграют команды, которые забивают мало и чаще делают акцент на обороне. Поэтому большой результативности в столице США не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.99. 0

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    «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч MLS 26 августа 2020 года. Прогноз на «Ди Си Юнайтед» — «Нью-Инглэнд Революшн» Прогноз (к. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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