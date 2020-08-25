«Тирана» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года

В квалификации Лиги чемпионов «Тирана» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на стадионе «Зир Албания» 25 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Тирана» — «Црвена Звезда».

«Тирана»

В 36 матчах национального чемпионата команда из столицы Албании завоевала 70 очков и заняла первое место в таблице, получив право сыграть в квалификации ЛЧ.

В последних трех турах «Тирана» по разу победила, проиграла и сыграла вничью. В 34-м туре этот коллектив одержал верх над «Флямуртари» (2:0).

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А в следующем матче столичный клуб потерпел поражение от «Лячи» (1:3). В заключительном поединке чемпионата он расписал мировую с «Билисом» (1:1).

2 августа «Тирана» проиграла финал Кубка Албании, уступив клубу «Теута» (0:2), а в квалификации Лиги чемпионов подопечные Эгбо Эммануэля прошли «Динамо» Тбилиси (2:0).

«Црвена Звезда»

В сербской Суперлиге сезона 2019/2020 команда из Белграда стала чемпионом. В 30 матчах она завоевала 78 очков и опередила ближайших преследователей на 14 пунктов.

В новом сезоне «Црвена Звезда» успела принять участие в пяти поединках, в которых она шла без потерь. В таблице первенства она находится на вершине с 15 баллами.

В четырех турах подопечные Деяна Станковича обыграли «Нови Пазар» (3:0), «Раднички Ниш» (3:0), «Мачву» (3:0) и «Спартак Субботица» (3:2).

А в квалификации Лиги чемпионов красно-белые разбили «ФК Европу» из Гибралтара (5:0). В 5 туре суперлиги «Црвена Звезда» победила «Пролетер» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Тираны» в квалификационном матче Лиги чемпионов оценивается в 6.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Црвены Звезды» — 1.61.

В этом поединке команда из Белграда подтвердит статус фаворита и забьет албанцам несколько мячей. Наши прогноз и ставка — тотал матча 2-3 гола с коэффициентом 2.08. 0