ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси может покинуть «Барселону»«Барселона» переживает «идеальный шторм» Никола ВлашичТрансферный дайджест. 11-17 августа «Тампа-Бэй»НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Ванкувером», «Тампа» в третий раз обыграла «Коламбус»
  • 07:03
    • Официально: Давид Сильва — игрок «Реал Сосьедад»
  • 11:36
    • Смолов продолжит карьеру в турецком клубе — СМИ
  • 10:01
    • Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжелом весе
  • 09:46
    • Венгер готов сменить Кумана в сборной Нидерландов
  • 08:50
    • «Торонто» разгромил «Бруклин», «Клипперс» победили «Даллас»
  • 08:09
    • Четыре клуба МЛС интересуются экс-игроком «Локо»
  • 23:47
    • «Интер» разгромил «Шахтер» и вышел в финал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Локо» не допустит осечки в Екатеринбурге?

    «Урал» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Локомотив Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Урал» — «Локомотив»
    Антон и Алексей Миранчуки
    В среду, 19 августа, в рамках третьего тура РПЛ-2020/21 «Урал» в Екатеринбурге сыграет с московским «Локомотивом». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Локомотив».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Урал»

    «Урал» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал на 11 месте в турнирной таблице, опередив на четыре очка зону вылета.

    Во время короткого межсезонья на тренерском мостике «шмелей» произошла рокировка. Юрий Матвеев сменил на посту главного тренера Дмитрия Парфенова.

    Начали новое первенство «оранжево-черные» с домашнего поражения от московского «Динамо», а в минувшем туре они в Казани сыграли вничью с «Рубином» — 1:1.

  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • Скандальный матч на «Ак Барс Арене» — в нашем обзоре прессы
  • 12/08/2020

    • На данный момент екатеринбуржцы находятся в ужасной форме. Они не могут победить с начала июля, из шести последних встреч они проиграли пять матчей, забив в них лишь три гола, один из которых — с пенальти.

    «Локомотив»

    «Локомотив» закончил минувший сезон на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, сильно отстав от лидера и на пять баллов опередив третью строку.

  • У Семака все супер. «Зенит» в 2020 оформил золотой требл
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над«Локо» в матче за Суперкубок
  • 08/08/2020

    • В летний отрезок минувшего первенства Премьер-лиги «железнодорожники» по четыре раза победили и разошлись миром. Начали новый сезон с поражение в Суперкубке страны от «Зенита» (1:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    В стартовом же матче текущего чемпионата «зелено-красные» без проблем в Казани разобрались с местным «Рубином» (2:0), а на прошедших выходных дома переиграли «Краснодар» со счетом 1:0.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    «Урал» принимал «Локо» в 30-ом туре совсем недавно завершившегося чемпионата, и тогда москвичи минимально победили со счетом 1:0, в Москве также выиграли «железнодорожники» — 4:0.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Локомотив»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 1.80, победа «Урала» — 5.00, ничья — 3.86.

    «Локо» демонстрирует неплохие результаты, но зачастую играет нерезультативно. Рекомендуем в данном поединке поставить — Х2 + ТМ 3,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Сочи — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тамбов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Легия — Линфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Селтик — КР Рейкьявик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Европа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Монреаль — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  4.11
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит»
  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
    • 01:57 12/08/2020     «Рубин» — «Локомотив»
  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
    • 03:00 12/08/2020     Андреа Пирло
  • Ориентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
    • 14:00 12/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Урал» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года. Прогноз на «Урал» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры