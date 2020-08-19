«Урал» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 19 августа 2020 года

В среду, 19 августа, в рамках третьего тура РПЛ-2020/21 «Урал» в Екатеринбурге сыграет с московским «Локомотивом». Поединок начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Локомотив».

«Урал»

«Урал» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал на 11 месте в турнирной таблице, опередив на четыре очка зону вылета.

Во время короткого межсезонья на тренерском мостике «шмелей» произошла рокировка. Юрий Матвеев сменил на посту главного тренера Дмитрия Парфенова.

Начали новое первенство «оранжево-черные» с домашнего поражения от московского «Динамо», а в минувшем туре они в Казани сыграли вничью с «Рубином» — 1:1.

На данный момент екатеринбуржцы находятся в ужасной форме. Они не могут победить с начала июля, из шести последних встреч они проиграли пять матчей, забив в них лишь три гола, один из которых — с пенальти.

«Локомотив»

«Локомотив» закончил минувший сезон на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, сильно отстав от лидера и на пять баллов опередив третью строку.

В летний отрезок минувшего первенства Премьер-лиги «железнодорожники» по четыре раза победили и разошлись миром. Начали новый сезон с поражение в Суперкубке страны от «Зенита» (1:2).

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В стартовом же матче текущего чемпионата «зелено-красные» без проблем в Казани разобрались с местным «Рубином» (2:0), а на прошедших выходных дома переиграли «Краснодар» со счетом 1:0.

«Урал» принимал «Локо» в 30-ом туре совсем недавно завершившегося чемпионата, и тогда москвичи минимально победили со счетом 1:0, в Москве также выиграли «железнодорожники» — 4:0.

Прогноз и ставка на «Урал» — «Локомотив»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 1.80, победа «Урала» — 5.00, ничья — 3.86.

«Локо» демонстрирует неплохие результаты, но зачастую играет нерезультативно. Рекомендуем в данном поединке поставить — Х2 + ТМ 3,5. 0