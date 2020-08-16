«Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

16 августа в Песчанокопске местная «Чайка» сыграет с самарскими «Крыльми Советов» в четвертом туре розыгрыша ФНЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов».

«Чайка»

«Чайка» в прошлом розыгрыше ФНЛ финишировала в середине турнирной таблице, на десятом месте, выиграв десять встреч из 27 проведенных.

В новом сезоне коллектив из Ростовской области смог разжиться всего двумя очками и находится на 20 месте в турнирке среди 22 участников.

Эти пункты команда заработала в выездных играх, расписав мировые с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком», сыграв с одинаковым счетом по 1:1.

Между этими поединками «Чайка» была в родных стенах разгромлена владикавказской «Аланией» со счетом 0:3.

«Крылья Советов»

По итогам прошлого сезона «Крылышки» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы набрали 31 балл.

На данный момент в первенстве ФНЛ «Крылья Советов» расположились на десятой позиции в турнирной таблице, заработав четыре очка в трех играх.

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На старте турнира клуб из Самары на своей арене не смог переиграть «Балтику», сыграв вничью (0:0), во втором туре состоялось поражение в Москве от «Велеса» (1:3).

И только в третьем игровом дне «волжане» добыли первую викторию в турнире, обыграв на своей территории «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

В начале этого года коллективы провели товарняк, где расписали мировую — 2:2.

Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов»

Прогнозируем, что в данном поединке коллективы обменяются голами. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0