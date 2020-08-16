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    «Чайка» — «Крылья Советов»: забьют обе команды?

    «Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»
    16 августа в Песчанокопске местная «Чайка» сыграет с самарскими «Крыльми Советов» в четвертом туре розыгрыша ФНЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов».

    «Чайка»

    «Чайка» в прошлом розыгрыше ФНЛ финишировала в середине турнирной таблице, на десятом месте, выиграв десять встреч из 27 проведенных.

    В новом сезоне коллектив из Ростовской области смог разжиться всего двумя очками и находится на 20 месте в турнирке среди 22 участников.

    Эти пункты команда заработала в выездных играх, расписав мировые с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком», сыграв с одинаковым счетом по 1:1.

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    • Между этими поединками «Чайка» была в родных стенах разгромлена владикавказской «Аланией» со счетом 0:3.

    «Крылья Советов»

    По итогам прошлого сезона «Крылышки» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы набрали 31 балл.

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    На данный момент в первенстве ФНЛ «Крылья Советов» расположились на десятой позиции в турнирной таблице, заработав четыре очка в трех играх.

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    На старте турнира клуб из Самары на своей арене не смог переиграть «Балтику», сыграв вничью (0:0), во втором туре состоялось поражение в Москве от «Велеса» (1:3).

    И только в третьем игровом дне «волжане» добыли первую викторию в турнире, обыграв на своей территории «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    В начале этого года коллективы провели товарняк, где расписали мировую — 2:2.

    Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов»

    Прогнозируем, что в данном поединке коллективы обменяются голами. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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    «Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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