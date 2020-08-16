«Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

«Чайка»
«Чайка» в прошлом розыгрыше ФНЛ финишировала в середине турнирной таблице, на десятом месте, выиграв десять встреч из 27 проведенных.
В новом сезоне коллектив из Ростовской области смог разжиться всего двумя очками и находится на 20 месте в турнирке среди 22 участников.
Эти пункты команда заработала в выездных играх, расписав мировые с «Нефтехимиком» и «Текстильщиком», сыграв с одинаковым счетом по 1:1.
Между этими поединками «Чайка» была в родных стенах разгромлена владикавказской «Аланией» со счетом 0:3.
«Крылья Советов»
По итогам прошлого сезона «Крылышки» покинули российскую Премьер-лигу, заняв предпоследнюю 15 строку в таблице. В 30 играх самарцы набрали 31 балл.
На данный момент в первенстве ФНЛ «Крылья Советов» расположились на десятой позиции в турнирной таблице, заработав четыре очка в трех играх.
На старте турнира клуб из Самары на своей арене не смог переиграть «Балтику», сыграв вничью (0:0), во втором туре состоялось поражение в Москве от «Велеса» (1:3).
И только в третьем игровом дне «волжане» добыли первую викторию в турнире, обыграв на своей территории «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.
В начале этого года коллективы провели товарняк, где расписали мировую — 2:2.
Прогноз на «Чайка» — «Крылья Советов»
Прогнозируем, что в данном поединке коллективы обменяются голами. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0