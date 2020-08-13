«Аякс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 13 августа 2020 года

В четверг, 13 августа, голландские команды «Аякс» и «Утрехт» проведут контрольный поединок. Встреча начнется в 19:45 по мск. Прогноз на «Аякс» — «Утрехт».

«Аякс»

«Аякс» в минувшем чемпионате Голландии, который был завершен досрочно, финишировал на первом месте, но второй АЗ амстердамцы опередили только по разнице мячей.

Свою последнюю официальную игру «божьи сыновья» провели еще 7 марта, обыграв в рамках голландского первенства «Херенвен» (3:1) на выезде.

После того поединке «Аякс» имел 5-месячный перерыв. И только 8 августа коллектив вышел из отпуска, разгромив в товарняке «Ваалвейк» — 6:1.

«Утрехт»

«Утрехт» финишировал в досрочно завершившемся чемпионате Голландии на шестом месте, уступив пятой строке всего три очка. Эта позиция не позволила коллективу пробиться в еврокубки.

«Трехцветные» в последний раз в официальной встрече выходили на поле 8 марта, обыграв тогда в рамках национального первенства дома «Спарту» — 5:1.

При подготовке к новому сезону «Утрех» провел четыре спарринга. Сперва он сыграл вничью 0:0 с бельгийским «Антверпеном», затем одолели АЗ (1:0), а после этого обменялся викториями с «Гоу Эхед Иглс» (по 1:0).

В минувшем сезоне «Аякс» в рамках чемпионате дома разгромил предстоящего противника (4:0), а в Кубке страны «Утрехт» в родных стенах взял реванш — 2:0.

Прогноз и ставки на «Аякс» — «Утрехт»

Учитывая длительный простой и статус поединке, вполне возможно ожидать встречи с обоюдно забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0