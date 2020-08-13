ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эвер БанегаЛебединая песня Банеги, супергерой Траоре и другие события Лиги Европы Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло? «Рубин» — «Локомотив»Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • 15:54
    • Лихтштайнер завершил карьеру
  • 15:39
    • Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона 2020-2021
  • 15:25
    • Де Лигт выбыл на три месяца
  • 15:10
    • «Спартак» — «Сочи»: комиссия РФС признала ошибку арбитров во втором пенальти
  • 14:35
    • Названа символическая сборная недели в Лиге Европы
  • 11:20
    • «Химки» арендовали полузащитника «Спартака»
  • 11:07
    • ЦСКА и «Аэрофлот» продлят партнерство до конца года
    Все новости спорта

    «Аякс» и «Утрехт» забьют друг другу?

    «Аякс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 13 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Аякс
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Утрехт»
    Клас-Ян Хунтелар
    В четверг, 13 августа, голландские команды «Аякс» и «Утрехт» проведут контрольный поединок. Встреча начнется в 19:45 по мск. Прогноз на «Аякс» — «Утрехт».

    «Аякс»

    «Аякс» в минувшем чемпионате Голландии, который был завершен досрочно, финишировал на первом месте, но второй АЗ амстердамцы опередили только по разнице мячей.

    Свою последнюю официальную игру «божьи сыновья» провели еще 7 марта, обыграв в рамках голландского первенства «Херенвен» (3:1) на выезде.

    После того поединке «Аякс» имел 5-месячный перерыв. И только 8 августа коллектив вышел из отпуска, разгромив в товарняке «Ваалвейк» — 6:1.

    «Утрехт»

    «Утрехт» финишировал в досрочно завершившемся чемпионате Голландии на шестом месте, уступив пятой строке всего три очка. Эта позиция не позволила коллективу пробиться в еврокубки.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    «Трехцветные» в последний раз в официальной встрече выходили на поле 8 марта, обыграв тогда в рамках национального первенства дома «Спарту» — 5:1.

  • Пирло в «Ювентусе». Станет ли Маэстро идеальным наставником в Турине?
  • Новый рулевой «старой синьоры» должен заставить подопечных вновь получать удовольствие от футбола
  • 10/08/2020

    • При подготовке к новому сезону «Утрех» провел четыре спарринга. Сперва он сыграл вничью 0:0 с бельгийским «Антверпеном», затем одолели АЗ (1:0), а после этого обменялся викториями с «Гоу Эхед Иглс» (по 1:0).

    В минувшем сезоне «Аякс» в рамках чемпионате дома разгромил предстоящего противника (4:0), а в Кубке страны «Утрехт» в родных стенах взял реванш — 2:0.

    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Утрехт»

    Учитывая длительный простой и статус поединке, вполне возможно ожидать встречи с обоюдно забитыми мячами. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — АБ Аргир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Факел — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мальме — Эребру
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Скала — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Евгений Савин
  • В российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
    • 23:56 06/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Аякс» — «Утрехт». Прогноз (к. 1.66) и ставки на товарищеский матч 13 августа 2020 года. Прогноз на «Аякс» — «Утрехт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры