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    «Оренбург» продлит победную серию?

    «Оренбург» — «Алания». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Алания»
    Игрок «Оренбурга»
    В среду, 12 августа, в третьем туре розыгрыше первой российской лиги «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сразится с «Аланией». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Алания».

    «Оренбург»

    «Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 играх 27 очков.

    Основной причиной понижения в классе «газовики» связывают с пандемией. После рестарта они набрали всего четыре очка, а также им было засчитано два технических поражения.

    Старт во втором по классу дивизионе России «сине-белые» неплохо удадался. Они выиграли два матча подряд, обыграв в гостях брянской «Динамо» и дома «Нефтехимик» (по 1:0).

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    С шестью набранными очками «Оренбург» находится на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ.

    «Алания»

    «Алания» минувший сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии, провела в ПФЛ, где заняла второе место в группе «Юг».

    Отметим, что первенство второй лиги владикавказцы завершили 14-матчевой победной серией.

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    • Первый тур первого дивизиона «красно-желтые» провалили, уступив в родных стенах «СКА-Хабаровску» со счетом 2:4. Во втором игровом дне они разгромили в гостях «Чайку» из Ростовской области — 3:0.

    Набрав три очка «Алания» разместилась на 15 позиции в турнирной таблице среди 22 участников.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Последний раз оппоненты встречались в сезоне 2013/14 в рамках ФНЛ. И тогда коллективы обменялись домашними викториями по 3:0.

    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Алания»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Алании» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80

    Прогнозируем, что «Оренбург» продолжит победную серию, обыграв в родных стенах «Аланию». Наша ставка: П1. 0

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    «Оренбург» — «Алания». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Алания». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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