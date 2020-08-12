«Оренбург» — «Алания». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

В среду, 12 августа, в третьем туре розыгрыше первой российской лиги «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сразится с «Аланией». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Алания».

«Оренбург»

«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 играх 27 очков.

Основной причиной понижения в классе «газовики» связывают с пандемией. После рестарта они набрали всего четыре очка, а также им было засчитано два технических поражения.

Старт во втором по классу дивизионе России «сине-белые» неплохо удадался. Они выиграли два матча подряд, обыграв в гостях брянской «Динамо» и дома «Нефтехимик» (по 1:0).

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С шестью набранными очками «Оренбург» находится на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ.

«Алания»

«Алания» минувший сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии, провела в ПФЛ, где заняла второе место в группе «Юг».

Отметим, что первенство второй лиги владикавказцы завершили 14-матчевой победной серией.

Первый тур первого дивизиона «красно-желтые» провалили, уступив в родных стенах «СКА-Хабаровску» со счетом 2:4. Во втором игровом дне они разгромили в гостях «Чайку» из Ростовской области — 3:0.

Набрав три очка «Алания» разместилась на 15 позиции в турнирной таблице среди 22 участников.

Календарь и таблица ФНЛ

Последний раз оппоненты встречались в сезоне 2013/14 в рамках ФНЛ. И тогда коллективы обменялись домашними викториями по 3:0.

Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Алания»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.65.

На викторию «Алании» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80

Прогнозируем, что «Оренбург» продолжит победную серию, обыграв в родных стенах «Аланию». Наша ставка: П1. 0