«Оренбург» — «Алания». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 12 августа 2020 года

«Оренбург»
«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул класс сильнейших, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 играх 27 очков.
Основной причиной понижения в классе «газовики» связывают с пандемией. После рестарта они набрали всего четыре очка, а также им было засчитано два технических поражения.
Старт во втором по классу дивизионе России «сине-белые» неплохо удадался. Они выиграли два матча подряд, обыграв в гостях брянской «Динамо» и дома «Нефтехимик» (по 1:0).
С шестью набранными очками «Оренбург» находится на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ.
«Алания»
«Алания» минувший сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии, провела в ПФЛ, где заняла второе место в группе «Юг».
Отметим, что первенство второй лиги владикавказцы завершили 14-матчевой победной серией.
Первый тур первого дивизиона «красно-желтые» провалили, уступив в родных стенах «СКА-Хабаровску» со счетом 2:4. Во втором игровом дне они разгромили в гостях «Чайку» из Ростовской области — 3:0.
Набрав три очка «Алания» разместилась на 15 позиции в турнирной таблице среди 22 участников.
Последний раз оппоненты встречались в сезоне 2013/14 в рамках ФНЛ. И тогда коллективы обменялись домашними викториями по 3:0.
Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Алания»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 1.65.
На викторию «Алании» дают — 5.80, ничья оценена — в 3.80
Прогнозируем, что «Оренбург» продолжит победную серию, обыграв в родных стенах «Аланию». Наша ставка: П1. 0