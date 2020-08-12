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    «Аталанта» не испугается ПСЖ

    «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 12 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — ПСЖ
    Неймар
    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Аталанта» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне 12 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Августа 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    Футбольная команда из города Бергамо играла в непростой группе с «Манчестер Сити», «Шахтером» Д и «Динамо» Загреб.

    Несмотря на все трудности, в этом квартете итальянцы сумели набрать 7 очков и заняли второе место, опередив украинских конкурентов на 1 балл.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На стадии плей-офф «Аталанта» попала на «Валенсию». В первой игре на «Джузеппе Меацца» подопечные Джана Пьеро Гасперини задавили оранжевых и обеспечили комфортное преимущество на второй матч (4:1).

    А в поединке на «Месталье» зрители стали свидетелями голевой перестрелки, в которой «Богиня» снова вышла победителем (4:3). С общим счетом 8:4 «Аталанта» прошла в 1/4.

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    • После возобновления сезона в Италии команда из Бергамо проиграла лишь 1 из 13 поединков. А начала «Аталанта» свои выступления в посткарантинный период с шести побед кряду.

    В этих матчах «провинциалы» взяли верх над «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Сампдорией» (2:0).

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    • Единственное поражение подопечные Джана Пьеро Гасперини потерпели от «Интера» в родных стенах в последнем туре Серии А.

    Сезон 2019/2020 «Аталанта» закончила в тройке сильнейших. В 38 поединках национального первенства «Богиня» набрала 78 очков и забила больше остальных — 98 голов.

    ПСЖ

    Парижская команда в текущем еврокубковом сезоне сыграла в Группе A с «Реалом», «Брюгге» и «Галатасараем».

    В шести матчах французы заработали 16 очков, забили 17 голов, а пропустили всего 2. Оторвавшись от ближайших преследователей на 5 пунктов, они вышли в плей-офф с первого места.

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    • Еврокубковую кампанию «Пари Сен-Жермен» начал ярко, обыграв на своем поле «Реал» (3:0). Затем подопечные Томаса Тухеля победили «Галатасарай» (1:0) и дважды прихлопнули «Брюгге» (5:0; 1:0).

    Единственная небольшая осечка была допущена ПСЖ в пятом туре, когда красно-синие скатали ничейку с «Реалом» (2:2). Позже французы разбили «Галатасарай» (5:0).

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  • 31/07/2020

    • В 1/8 финала ПСЖ встретился с «Боруссией» Д. На «Сигнал Идуна Парк» Томас Тухель проиграл своей бывшей команде со счетом 1:2. Но в Париже хозяева добыли нужный для себя результат (2:0).

    После этого матча «Пари Сен-Жермен» отправился на вынужденную паузу, став чемпионом завершившейся досрочно Лиги 1.

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    В таблице французского первенства команда Томаса Тухеля лидировала с 68 очками на счету и опережала «Марсель», идущий вторым, на 12 пунктов.

    После паузы ПСЖ провел 2 официальные встречи. В одной из них парижане победили «Сент-Этьен» в Кубке Франции (1:0), а во второй они одолели «Лион» по пенальти в Кубке лиги (0:0, 6:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Аталанты» в этой игре оценивается в 3.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу ПСЖ — 1.99.

    «Аталанта» уже давно демонстрирует высокую результативность, в игре с парижанами, где она считается слабейшей стороной, ей терять нечего. Ну а ПСЖ в очередной раз настроен на победу в Лиге чемпионов.

    Грядущую встречу в составе «Аталанты» пропустит Иличич, а французской команде не смогут помочь Верратти, Ди Мария и Курзава. Участие Мбаппе также под вопросом. Однако два коллектива, любящих открытый футбол, забьют друг другу много голов.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1.85. 0

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    «Аталанта» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.85) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 12 августа 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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