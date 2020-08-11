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    Доберется ли «Шахтер» до полуфинала ЛЕ?

    «Шахтер» — «Базель». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Базель»
    Футболисты «Шахтера»
    Во вторник, 11 августа, донецкий «Шахтер» сыграет со швейцарским «Базелем» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Базель».
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 11 Августа 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 22:00 Базель Базель
  • Базель
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Шахтер»

    «Шахтер» попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где он занял третье место в группе C, пропустив вперед «Манчестер Сити» и «Аталанту», но опередив загребское «Динамо».

    В 1/16 финала «горняки» прошли лиссабонскую «Бенфику», у которой выиграли дома 2:1, а затем сыграли вничью в гостях 3:3.

    В следующем раунде донецкая команда не оставила шансов «Вольфсбургу» (2:1 и 3:0), завоевав путевку на мини-турнир в Германию.

    Стоит добавить, что в сезоне 2019/20 «Шахтер» вновь стал чемпионом Украины, оторвавшись от киевского «Динамо» на 23 очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После травмы у «Шахтера» восстанавливаются Исмаили и Максим Малышев. Дисквалификацию отбывает Давид Хочолава.

    «Базель»

    «Базель» тоже начал свой турнирный путь в Лиге чемпионов, но уже в третьем квалификационном раунде не смог пройти австрийский ЛАСК (1:2 и 1:3).

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    • В 1/16 финала «Базель» уверенно прошел АПОЭЛ (3:0 и 1:0), а в 1/8 финала — «Айнтрахт» (3:0 и 1:0).

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    В швейцарской Суперлиге команда Марселя Коллера финишировала лишь третьей, пропустив вперед «Янг Бойз» и «Санкт-Галлен».

    Среди травмированных у «Базеля» значатся Йонас Омлин, Рамирес и Лука Дзуффи.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество чемпионам Украины: победа «Шахтера» — 1.93, победа «Базеля» — 4.20, ничья — 3.80.

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    Ни в коем случае не хотим приуменьшать достижения швейцарцев, но «горняки» на данном этапе действительно смотрятся мощнее.

    Да, «Базель» тоже уверенно преодолел стадию 1/16 и 1/8 финала, но давайте признаем, что у «Шахтера» соперники были посильнее, а он все равно не испугался и дошел до четвертьфинала.

    В распоряжении Луиша Каштру очень мастеровитые бразильцы и, если они не подведут, «Шахтер» сыграет в полуфинале. Наш прогноз — «победа Донецка».

    Еще один интересный вариант — «хозяева забьют первый гол и выиграют». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.13. 0

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    «Шахтер» — «Базель». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 11 августа 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Базель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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