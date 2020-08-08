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    Добудет ли «Торпедо» три очка в московском дерби?

    «Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Торпедо»
    «Торпедо»
    8 августа во втором туре розыгрыша ФНЛ состоится московское дерби — «Спартак-2» сыграет с «Торпедо». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Августа 2020 года
    Спартак-2
  • Москва
    •  Спартак-2 15:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» финишировал в прошедшем чемпионате на 17 позиции в турнирной таблице, набрав в 27 играх 26 очков, избежав вылета только из-за расширения лиги.

    Дубль «красно-белых» добыл за всю турнирную дистанцию только шесть викторий, восемь раз играл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 38:45.

    При подготовке к новому сезону москвичи провели три товорняка. Сперва обыграли «Казанку» (3:0), но затем крупно уступили 0:3 «Химкам» и 1:5 «Торпедо».

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    • В первом туре нового первенства дубль «Спартака» смог выйти победителем в дерби с «Чертаново», выиграв в гостевом матче со счетом 2:1.

    «Торпедо»

    «Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

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  • Вчера

    • 27 проведенных встреч минувшего первенства принесли «автозаводцам» 16 выигрышей, пять ничьих и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 39:25.

    Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

    Все прогнозы на футбол

    Стартовый поединок данного розыгрыша ФНЛ принес «торпедовцам» выездное поражение от ярославского «Шинника» со счетом 0:1.

    В минувшем сезоне «Торпедо» победило в выездном матче (3:2), накануне «автозаводцы» выиграли в спарринге — 5:1.

    Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 1.71.

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    На викторию «Спартака-2» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.90

    «Торпедо», которое ставит на сезон высокие задачи, вполне может победить в московском дерби. Рекомендуем ставить на победу «автозаводцев». 0

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    «Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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