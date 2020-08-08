«Спартак-2» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч ФНЛ 8 августа 2020 года

8 августа во втором туре розыгрыша ФНЛ состоится московское дерби — «Спартак-2» сыграет с «Торпедо». Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо».

«Спартак-2»

«Спартак-2» финишировал в прошедшем чемпионате на 17 позиции в турнирной таблице, набрав в 27 играх 26 очков, избежав вылета только из-за расширения лиги.

Дубль «красно-белых» добыл за всю турнирную дистанцию только шесть викторий, восемь раз играл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 38:45.

При подготовке к новому сезону москвичи провели три товорняка. Сперва обыграли «Казанку» (3:0), но затем крупно уступили 0:3 «Химкам» и 1:5 «Торпедо».

В первом туре нового первенства дубль «Спартака» смог выйти победителем в дерби с «Чертаново», выиграв в гостевом матче со счетом 2:1.

«Торпедо»

«Торпедо» закончило досрочный розыгрыш первой лиги на четвертой позиции в турнирной таблице, проиграв всего лишь один балл вторым «Химкам», заработавшим повышение в классе.

27 проведенных встреч минувшего первенства принесли «автозаводцам» 16 выигрышей, пять ничьих и шесть поражений, разница забитых и пропущенных — 39:25.

Московский коллектив после возобновления сезона провел восемь контрольных матчей, добившись в них пяти викторий при двух ничьих и одном фиаско.

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Стартовый поединок данного розыгрыша ФНЛ принес «торпедовцам» выездное поражение от ярославского «Шинника» со счетом 0:1.

В минувшем сезоне «Торпедо» победило в выездном матче (3:2), накануне «автозаводцы» выиграли в спарринге — 5:1.

Прогноз на «Спартак-2» — «Торпедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торпедо» предлагают — 1.71.

На викторию «Спартака-2» дают — 4.60, ничья оценена — в 3.90

«Торпедо», которое ставит на сезон высокие задачи, вполне может победить в московском дерби. Рекомендуем ставить на победу «автозаводцев». 0