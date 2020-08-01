«Ювентус» — «Рома». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года

В заключительном 38 туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Ромой». Поединок состоится 1 августа на стадионе «Альянц». Начало встречи в 21:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Рома».

«Ювентус»

«Ювентус» уже чемпион и команде Маурицио Сарри ничего не грозит. Однако статистика в последних матчах Серии А у нее не очень хорошая — две победы в пяти турах. Не совсем по-чемпионски.

«Бьянконери» потерпели два поражения в пяти последних турах. Они проиграли «Кальяри» 2:0 и «Удинезе» 2:1. Между этими фиаско была победа над «Сампдорией» (2:0).

На стадионе «Альянц» у «Юве» все в порядке — 4 победы в 6 играх и две ничьи. В целом беспроигрышная серия команды на домашнем стадионе составляет 13 поединков.

«Рома»

«Римляне» отобрались в групповой этап Лиги Европы. У них 67 очков и 5 место. «Милан» «Рому» уже не догонит, поскольку отстает на 4 пункта.

Команда Пауло Фонсеки набрала хорошую форму. Она не проигрывает уже 7 туров подряд — 6 побед и одна ничья.

Из последних результатов «джаллоросси» стоит выделить ничью с «Интером» (2:2), победу над СПАЛом (1:6), «Фиорентиной» (2:1) и «Торино» (2:3).

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Гости выиграли три последних выездных матча, забив как минимум три мяча в каждой встрече.

Прогноз и ставки

У «Ювентуса» много травм. Не сыграют Де Лигт, Дибала, Пьянич и Дуглас Коста. «Рома» набрала хорошую форму и способна доставить хозяевам немало проблем.

Коэффициенты очень интересные — «Рома» с небольшим перевесом является фаворитом. На «Юве» букмекеры дают 2.95, а «джаллоросси» они оценивают в 2.20.

После «Удинезе» и «Кальяри» вполне можно предположить, что «Рома» способна отгрузить «бьянконери» два мяча. Мы ставим на ИТ 2 больше 1.5 за 1.76. 0