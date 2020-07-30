«Гётеборг» — «Мальмё». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Швеции 30 июля 2020 года

В четверг, 30 июля, в рамках 12-го тура чемпионата Швеции по футболу «Гётеборг» на своем поле сыграет с «Мальмё». Игра стартует в 18:45 по мск. Прогноз на «Гётеборг» — «Мальмё».

«Гётеборг»

Сине-белые начали июль с домашней победы над АИКом (1:0), вырванной на последних минутах благодаря автоголу, но вот уже шесть матчей не знаю вкуса побед.

Сначала «ангелы» на выезде уступили «Норчепингу» (1:3), сравняв счет, но дважды пропустив в концовке. А потом дома проиграли «Юргордену» (1:2).

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Следующие четыре матча были сведены вничью. Дома «камрады» упустили победу в матче с «Хельсингборгом» (1:1), а на выезде ушли от поражения во встрече с «Хаммарбю» (1:1).

В последних матчах «Гётеборг» дома упустил победу над « Фалькенбергом» (2:2) и в гостях разошелся миром с «Хэкеном» (0:0).

После 11 туров «Гётеборг» с 12 очками на 11-м месте из 16. Разница мячей 13-15.

«Мальмё»

Июль «Небесно-голубые» начали с домашней победы над «Юргорденом» (1:0), а затем потерпели единственное пока поражение в сезоне, уступив в гостях «Эльфсборгу» (0:1).

«Мальме» продолжил терять очки, упустив на последних минутах домашнюю победу над «Норчепингом» (1:1), но следующие четыре матча выиграл.

На выезде был обыгран со счетом 2:1 «Эстерсунд», с тем же счетом на своем поле был повержен «Кальмаром», но волевую победу удалось вырвать только на последних минутах.

В последних матчах дома был разгромлен «Хаммарбю» (3:0) и на выезде повержен в перестрелке «Сириус» (5:2).

После 11 туров «Мальме» с 22 очками идет на 2-м месте, на 2 балла отставая от «Норчепинга». Разница мячей 21-11.

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В прошлом сезоне «Мальме» победил 1:0 и сыграл в гостях 0:0. Годом ранее команды обменялись выездными победами.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Гетеборга» — 4.30, победа «Мальме» — 1.82, ничья — 3.65.

«Гетеборг» в последних домашних матчах не мог удержать победу даже над аутсайдерами, так что в матче с «Мальме» на успех рассчитывать сложно.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.79 и «Обе забьют» за 1.73. 0