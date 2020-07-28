«Парма» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Серии А 28 июля 2020 года

В 37 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 28 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Аталанта».

«Парма»

Футбольная команда из одноименного города набрала 46 очков в 36 матчах Серии А. Этого достаточно для 11 места в турнирной таблице.

В первых двух играх посткарантинного периода «Парма» набрала 4 балла. Подопечные Роберто Д’Аверсы разошлись миром с «Торино» (1:1) и разбили «Дженоа» (4:1).

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Но позже «крестоносцы» провели серию из семи матчей без побед. Сперва желто-синие проиграли «Интеру» (1:2), «Вероне» (2:3), «Фиорентине» (1:2) и «Роме» (1:2).

А после ничьей с «Болоньей» (2:2) «Парма» уступила «Милану» (1:3) и «Сампдории» (2:3). Два недавних поединка закончились для коллектива Роберто Д’Аверсы победами над «Наполи» (2:1) и «Брешией» (2:1).

«Аталанта»

В своих 36 матчах сезона в Италии клуб из Бергамо набрал 75 очков. В турнирной таблице Серии А команда находится на третьем месте.

Рестарт национального первенства «Аталанта» начала с шести побед кряду. Подопечные Джана Пьеро Гасперини переиграли «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

Однако в 32-м туре победный ход клуба из Бергамо был прерван ничьей с «Ювентусом» (2:2), после чего команда разгромила дома «Брешию» (1:1).

В следующем поединке «Богиня» расписала мировую с «Вероной» (1:1). 35-й тур закончился для «Аталанты» победой над «Болоньей» (1:0). А в недавней встрече с «Миланом» соперники по разу обменялись голами (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Пармы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.80, на ничью — 5.80, а на победу «Аталанты» — 1.36.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 за 1.59. 0