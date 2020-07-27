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    Пропустит ли «Торонто» «горожан» в четвертьфинал плей-офф МЛС?

    «Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата МЛС 27 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»
    «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»
    В понедельник, 27 июля, «Торонто» принимает «Нью-Йорк Сити» в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата МЛС. Встреча пройдет на стадионе «ИСПН Уайд Уорлд оф Спортс Комплекс» в 03:30 по мск. Прогноз на «Торонто» — «Нью-Йорк Сити».

    «Торонто»

    В прошлом сезоне канадцы дошли до финала плей-офф MLS, но проиграли в нем «Сиэтлу». Это был третий финал для «Торонто» за последние четыре года (в 2017 они одержали единственную пока победу).

    8 июля лига возобновилась мини-турниром под названием MLS is Back в Walt Disney Resort во Флориде. 26 клубов МЛС были поделены на 6 групп по 4 команды в каждой. Турнир прошел в 1 круг.

    Канадская команда вышла в плей-офф с первого места, опередив «Ди Си Юнайтед», «Монреаль Импакт» и «Нью-Инглэнд Революшн». Последних удалось опередить только по количеству забитых голов.

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    • В стартовом туре «Торонто» упустил победу над «Ди Си Юнайтед» (2:2) при полном игровом и статистическом доминировании, и численном преимущество во втором тайме.

    В канадском дерби против «Монреаля» команда из Торонта не выглядела предпочтительнее, но сумела одержать победу со счетом 4:3.

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    В последнем туре лидеры группы «Торонто» и «Нью-Инглэнд Революшн» расписали удобную обоим безголевую ничью.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Горожане» в прошлом сезоне выиграли Западную конференцию и вышли в плей-офф, где они стартовали с четвертьфинала. Но дальше пройти не удалось — дорогу в ½ финала им преградил именно «Торонто» (1:2).

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    • В новом сезоне в группе А с «Нью-Йорк Сити» выступали «Орландо Сити» «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами». «Нью-Йорк» занял лишь третье место, в группе.

    «Горожане» по лучшей разнице голов опередили «Нью-Йорк Ред Буллз» и заняли четвертое (последнее квалификационное) место в таблице команд, занявших третьи места в своих группах, сумев попасть в плей-офф.

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    В первом матче турнира против крепкой «Филадельфии» футболисты Нью-Йорк Сити надежно сыграли в защите, много и опасно атаковали, но проиграли 0:1.

    Во втором туре против «Орландо» они выглядели предпочтительнее соперника, но их опять подвела реализация, что привело к поражению 1:3.

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    В решающем матче «Сити» сумел одержать победу над «Интер Майами» со скромным счетом 1:0. Этого хватило для выхода в плей-офф.

    Прогноз и ставки

    На победу «Торонто» букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Нью-Йорк Сити» — 2,95.

    «Торонто» выступает на турнире пока успешнее, но «Сити» преследует невезение — команда показывает футбол, не совсем соответствующий итоговому результату. Прогнозируем, что «Нью-Йорк» не проиграет в основное время.

    Можно ожидать, что матч не обойдется без забитых мячей. Интересен вариант «обе забьют» за 1.53 и «Голы в обоих таймах» за 1.57. 0

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    «Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата МЛС 27 июля 2020 года. Прогноз на «Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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