«Белшина» — «Неман». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 июля 2020 года

В субботу, 25 июля, «Белшина» на своем поле примет «Неман» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Спартак» в Бобруйске, начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Белшина» — «Неман».

«Белшина»

«Белшина» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 10 очков.

«Красно-черные» в нынешнем сезоне одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

В июле «резиновые» поделили очки с «Минском» (2:2), обыграли «Торпедо-БелАЗ» (2:1), а также уступили «Городее» (1:2).

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В первом круге «Белшина» в гостях разошлась миром с «Неманом» (1:1).

«Неман»

«Неман» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 31 баллом.

На счету «желто-зеленых» девять побед, четыре ничьи и четыре поражения в 17 сыгранных турах.

В этом месяце «олени» разошлись миром с солигорским «Шахтером» (0:0) и «Витебском» (0:0), а также одолели «Ислочь» (1:0).

Примечательно, что с конца мая и до начала июля «Неман» одержал семь побед подряд.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Немана» — 1.72, победа «Белшины» — 4.80, ничья — 3.50.

На первый взгляд может показаться, что фаворит здесь очевиден, но мы бы не спешили отдавать три очка «оленям».

Да, «резиновые» находятся на самом дне турнирной таблицы, но в последних турах у них наметился прогресс, в результате которого они понемногу стали набирать очки.

Кроме того, «желто-зеленые» после впечатляющей серии побед не смогли забить в двух встречах подряд, что должно настораживать.

Учитывая тот факт, что большинство матчей «Немана» проходит не слишком результативно, наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.82.

Также можно рискнуть и взять ставку «хозяева не проиграют» за 2.12. Такому исходу мы бы не удивились. 0