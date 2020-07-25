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    Выиграет ли «Неман» у аутсайдера первенства?

    «Белшина» — «Неман». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Белшина» — «Неман»
    Футболисты «Немана»
    В субботу, 25 июля, «Белшина» на своем поле примет «Неман» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Спартак» в Бобруйске, начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Белшина» — «Неман».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Июля 2020 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 18:30 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Белшина»

    «Белшина» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, имея на своем счету 10 очков.

    «Красно-черные» в нынешнем сезоне одержали две победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

    В июле «резиновые» поделили очки с «Минском» (2:2), обыграли «Торпедо-БелАЗ» (2:1), а также уступили «Городее» (1:2).

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    В первом круге «Белшина» в гостях разошлась миром с «Неманом» (1:1).

    «Неман»

    «Неман» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 31 баллом.

    На счету «желто-зеленых» девять побед, четыре ничьи и четыре поражения в 17 сыгранных турах.

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    • В этом месяце «олени» разошлись миром с солигорским «Шахтером» (0:0) и «Витебском» (0:0), а также одолели «Ислочь» (1:0).

    Примечательно, что с конца мая и до начала июля «Неман» одержал семь побед подряд.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Немана» — 1.72, победа «Белшины» — 4.80, ничья — 3.50.

    На первый взгляд может показаться, что фаворит здесь очевиден, но мы бы не спешили отдавать три очка «оленям».

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    Да, «резиновые» находятся на самом дне турнирной таблицы, но в последних турах у них наметился прогресс, в результате которого они понемногу стали набирать очки.

    Кроме того, «желто-зеленые» после впечатляющей серии побед не смогли забить в двух встречах подряд, что должно настораживать.

    Учитывая тот факт, что большинство матчей «Немана» проходит не слишком результативно, наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.82.

    Также можно рискнуть и взять ставку «хозяева не проиграют» за 2.12. Такому исходу мы бы не удивились. 0

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    «Белшина» — «Неман». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 июля 2020 года. Прогноз на «Белшина» — «Неман». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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