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    Закончит ли «Спартак» чемпионат на позитивной ноте?

    «Рубин» — «Спартак». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Спартак»
    «Спартак»
    В среду, 22 июля, «Рубин» на своем поле примет «Спартак» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ак Барс Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Рубин» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    Казанцы вернулись после карантинной паузы волевой выездной победой над «Уралом» (2:1), но уже в следующем туре дома уступили «Локомотиву» (0:2).

    Больше «Рубин» не проигрывал — июль подопечные Слуцкого начали «сухой» ничьей в Уфе, после чего со счетом 1:0 обыграли дома сначала «Оренбург», а затем и «Краснодар».

    В последних матчах казанский клуб ушел от выездного поражения в матче с ЦСКА (1:1) и на своем поле разошелся миром с «Ростовом» (0:0).

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    • После 29 туров РПЛ «Рубин» с 35 очками на 11-м месте, гарантировав себе пребывание в РПЛ и ни на что больше не претендуя.

    Разница мячей 17-26, лучший бомбардир Евгений Марков с 5 голами, еще 3 забил Хвича Кварацхелия.

    «Спартак»

    В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые едва не упустили выездную победу над тульским «Арсеналом» (3:2). Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0).

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    • После этого московский клуб сначала проиграл в гостевом дерби с ЦСКА (0:2), а потом на своем поле уступил «Тамбову» со счетом 2:3.

    Затем «Спартак» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Локомотивом» (1:1) и на выезде уступил «Сочи» (0:1), пропустив единственный мяч из-за автогола в середине первого тайма.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последних матчах красно-белые в рамках РПЛ разгромили на своем поле «Ахмат» (3:0), а затем уступили в полуфинале Кубка России, проиграв «Зениту» в Петербурге — 1:2.

    После 29 туров РПЛ «Спартак» с 36 очками идет на 9-м месте, ни на что не претендуя.

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    Разница мячей 33-32, по 6 голов забил Йордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще 5 мячей записал на свой счет Зелимхан Бакаев.

    Прогноз и ставки

    На победу «Рубина» букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничейный результат в основное время — 3,25, а на победу «Спартака» — 2,60.

    В первом круге «Рубин» сыграл в Москве 0:0, кроме того казанцы не проигрывают уже 5 матчей. Прогнозируем, что не проиграют в и домашнем матче.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.70 и «Обе забьют — нет» за 1.90. 0

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    «Рубин» — «Спартак». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 июля 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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