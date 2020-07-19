«Дерби Каунти» — «Лидс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Чемпионшипа 19 июля 2020 года

В 45 туре Чемпионшипа «Дерби Каунти» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Прайд Парк» 19 июля. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Дерби Каунти» — «Лидс».

«Дерби Каунти»

Команда из города Дерби имеет на данный момент 61 очко на счету. В таблице она занимает 11 место. От зоны плей-офф этот клуб отстал на 6 пунктов.

Возобновление сезона «Дерби Каунти» начал на позитивной ноте, победив в трех встречах Чемпионшипа кряду.

Подопечные Филлипа Коку переиграли «Миллуол» (3:2), «Рединг» (2:1) и «Престон» (1:0). А в 41-м туре «бараны» расписали мировую с «Ноттингем Форест» (1:1).

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Удачная серия «Дерби Каунти» была прервана 8 июля. В тот день команда уступила «Вест Бромвичу» (0:2). Два других матча коллектив Филлипа Коку также провалил, проиграв «Брентфорду» (1:3) и «Кардиффу» (1:2).

«Лидс»

Коллектив из Лидса набрал 87 очков. В таблице Чемпионшипа он находится на первом месте. Впервые за долгое время команда завоевала путевку в АПЛ.

Несмотря на то что рестарт сезона «Лидс» начал с поражения от «Кардиффа» (0:2), подопечные Марсело Бьелсы исправились с шести следующих поединках.

Сперва «павлины» крупно обыграли «Фулхэм» (3:0), а чуть позже они разошлись миром с «Лутон Таун» на своем поле (1:1).

Четыре следующих тура «Лидс» провел без единой осечки, отстояв на ноль в трех встречах. Команда Бьелсы была сильнее «Блэкберна» (3:1), «Сток Сити» (5:0), «Суонси» (1:0) и «Барнсли» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Дерби Каунти» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью — 3.80, а на победу «Лидса» — 1.76.

В последних матчах коллектив Бьелсы играет осторожно и не настаивает на крупных победах. В грядущем поединке много голов тоже ждать не стоит.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.60. 0