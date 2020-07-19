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    Ожидать ли высокой результативности в Мадриде?

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Ла Лиги 19 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
    Янник Феррейра Карраско
    В 38 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Июля 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    Мадридский клуб уже давно обеспечил себе место в Лиге чемпионов. В 37 турах он набрал 69 очков, благодаря чему замыкает тройку лидеров чемпионата.

    В десяти матчах после паузы «Атлетико» ни разу не проиграл. Возобновление Примеры началось для «матрасников» с ничьей против «Атлетика» (1:1).

    Затем подопечные Диего Симеоне победили «Осасуну» (5:0), «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1). А в 33-м туре мадридцы разошлись миром с «Барсой» (2:2).

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    Позже «Атлетико» крупно обыграл «Мальорку» (3:0) и сыграл вничью с «Сельтой» (1:1). В двух последних турах «индейцы» взяли верх над «Бетисом» (1:0) и «Хетафе» (2:0).

    «Реал Сосьедад»

    Баскская команда из Сан-Себастьяна находится в зоне Лиги Европы на шестом месте. В ее активе на данный момент имеется 55 баллов.

    В первых пяти встречах посткарантинного периода «Реал Сосьедад» заработал всего 1 очко. Оно было добыто в игре с «Осасуной» (1:1).

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    • Позже подопечные Иманоля Альгуасиля уступили «Алавесу» (0:2), «Реалу» (1:2), «Сельте» (0:1) и «Хетафе» (1:2). А первая победа в этом отрезке пришлась на 33-й тур, где бело-голубые оказались сильнее «Эспаньола» (2:1).

    Позже баскская команда сыграла вничью с «Леванте» (1:1), потерпела поражение от «Гранады» (2:3), одержала верх над «Вильярреалом» (2:1) и разошлась миром с «Севильей» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» в грядущем поединке оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.25, а на победу «Реала Сосьедад» — 4.10.

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    Команда из Страны Басков еще может потерять место в еврокубковой зоне, поэтому в игре с мадридцами она будет биться за 3 очка. Но хозяевам нет дела до планов бело-голубых.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 2.08. 0

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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Ла Лиги 19 июля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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