«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии 17 июля 2020 года

В пятницу, 17 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» в Лондоне на «Олимпийском стадионе» сыграет с «Уотфордом». Игра стартует в 22:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд».

«Вест Хэм»

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» за три тура до финиша находятся на 16 позиции, имея в своем активе 34 очка и отрывом от зоны вылета в три балла.

После возобновления первенства «молотки» сперва потерпели два «сухих» поражения, после чего в четырех турах уступили всего раз, а также одержали две виктории, и сыграли вничью на выезде с «Ньюкаслом» (2:2).

В минувшем туре лондонский клуб в гостях разгромил аутсайдера «Норвич» (4:0), а перед этим на своей территории потерпел фиаско от «Бернли» со счетом 0:1.

На своем поле «Вест Хэм» провел 17 матчей в текущем розыгрыше АПЛ, в которых пять раз победил при трех ничьих и девяти поражениях, разница мячей — 26:31.

«Уотфорд»

«Уотфорд» имеет на своей копилке также 34 балла, однако находится в турнирной таблице АПЛ на одну строку ниже.

Рестартовали «шершни» с 4-матчевой безвыигрышной серией, где сперва сыграли вничью, а затем уступили в трех поединках подряд.

Последние две игры «золотисто-красные» провели очень удачно, добившись домашних волевых викторий над «Норвичем» и «Ньюкаслом» (по 2:1).

У «Уотфорда» слабая гостевая статистика, команда добыла всего лишь две победы при четырех ничьих и 11 поражениях в 17 играх, разница мячей — 11:31.

Все прогнозы на футбол

Игра первого круга принесла «Вест Хэму» выездную победу со счетом 3:1, в прошлом сезоне коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 4:1.

Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 2.45.

На викторию «Уотфорда» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.05

Потеря очков будет дорого стоить оппонентам, и поэтому команды постараются сыграть максимально надежно в обороне. Наши прогноз и ставки на это матч: ТМ 2,5. 0