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    «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии 17 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Уотфорд»
    Микаил Антонио
    В пятницу, 17 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» в Лондоне на «Олимпийском стадионе» сыграет с «Уотфордом». Игра стартует в 22:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Июля 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 22:00 Уотфорд Уотфорд
  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» за три тура до финиша находятся на 16 позиции, имея в своем активе 34 очка и отрывом от зоны вылета в три балла.

    После возобновления первенства «молотки» сперва потерпели два «сухих» поражения, после чего в четырех турах уступили всего раз, а также одержали две виктории, и сыграли вничью на выезде с «Ньюкаслом» (2:2).

    В минувшем туре лондонский клуб в гостях разгромил аутсайдера «Норвич» (4:0), а перед этим на своей территории потерпел фиаско от «Бернли» со счетом 0:1.

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  • 14/07/2020

    • На своем поле «Вест Хэм» провел 17 матчей в текущем розыгрыше АПЛ, в которых пять раз победил при трех ничьих и девяти поражениях, разница мячей — 26:31.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» имеет на своей копилке также 34 балла, однако находится в турнирной таблице АПЛ на одну строку ниже.

    Рестартовали «шершни» с 4-матчевой безвыигрышной серией, где сперва сыграли вничью, а затем уступили в трех поединках подряд.

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  • 13/07/2020

    • Последние две игры «золотисто-красные» провели очень удачно, добившись домашних волевых викторий над «Норвичем» и «Ньюкаслом» (по 2:1).

    У «Уотфорда» слабая гостевая статистика, команда добыла всего лишь две победы при четырех ничьих и 11 поражениях в 17 играх, разница мячей — 11:31.

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    Игра первого круга принесла «Вест Хэму» выездную победу со счетом 3:1, в прошлом сезоне коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 4:1.

    Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Уотфорда» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.05

    Потеря очков будет дорого стоить оппонентам, и поэтому команды постараются сыграть максимально надежно в обороне. Наши прогноз и ставки на это матч: ТМ 2,5. 0

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    «Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Англии 17 июля 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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