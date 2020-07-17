«Уэска» — «Нумансия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 17 июля 2020 года

В пятницу, 17 июля, «Уэска» на своем поле примет «Нумансию» в рамках 41-го тура испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль Алькорас», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Уэска» — «Нумансия».

«Уэска»

«Уэска» занимает второе место в турнирной таблице второго дивизиона, имея на своем счету 64 очка.

«Оскенцы» одержали 19 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

В этом месяце «сине-гранатовые» обыграли «Лас-Пальмас» (1:0) и «Алькорнон» (2:1), а также уступили «Депортиво» (1:2) и «Расингу» (0:1).

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«Уэска» еще не обеспечила прямой выход в Примеру, но точно не опустится ниже шестой позиции, поэтому как минимум сыграет с плей-офф.

«Нумансия»

«Нумансия» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице испанской Сегунды с 47 баллами.

На счету «красных» 12 побед, 11 ничьих и 17 поражений в 40 сыгранных турах.

«Нумантинос» в июле выиграли у «Эстремадуры» (1:0) и «Понферрадины» (1:0), но проиграли «Луго» (1:3) и «Райо Вальекано» (2:3).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Нумансия» находится на грани зоны вылета, опережая «Луго» и «Альбасете» всего на один балл.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уэски» — 1.65, победа «Нумансии» — 5.60, ничья — 3.70.

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Обе команды сохраняют мотивацию на финише сезона, но на своем поле «оскенцы» все же обязаны брать три очка.

Почему? Во-первых, они ведут борьбу за прямое попадание в Примеру, и сейчас все зависит только от них — если одержат две победы, то повысятся в классе.

Во-вторых, «сине-гранатовые» хорошо играют в родных стенах. В-третьих, у «Нумансии» ужасная выездная статистика. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Уэски" и тотал больше 1,5» за 2.22.

В качестве альтернативы можно взять ставку «победа "Уэски" с форой -1». Эта ставка тоже принимается с коэффициентом 2.22. 0