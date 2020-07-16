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    Слуцкий снова потреплет нервы Карпину?

    «Рубин» — «Ростов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч РПЛ 16 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ростов»
    Леонид Слуцкий
    В предпоследнем 29 туре РПЛ «Рубин» в Казани примет «Ростов». Команды сыграют 16 июля на стадионе «Центральный». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Июля 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 3.20
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  • 2.72
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    «Рубин»

    Хозяева остаются в РПЛ. Они набрали 34 очка и этого уже достаточно, чтобы сохранить прописку. Подопечные Слуцкого занимают 9 место и могут подняться сразу на две строчки.

    «Рубин» начал июль с ничьей и за этот месяц команда провела 4 встречи. Во всех «бордовые» оставались непобежденными. Они выиграли у «Оренбурга» и «Краснодара» (1:0). Также коллектив сыграл по нулям с «Уфой» и со счетом 1:1 сыграл против ЦСКА.

    «Рубин» выиграл две последних домашних встречи. Практически во всех домашних матчах команды этого сезона РПЛ забивалось не более двух голов. Лишь в 4 из 13 поединков забивалось три, но не более.

    «Ростов»

    «Ростов» закрепился в зоне еврокубков. Пока что подопечные Карпина занимают 5 место в зоне Лиги Европы, при этом отрыв от «Краснодара» всего 4 пункта. Теоретически «сельмаши» еще могут ворваться в топ-3.

    Все прогнозы на РПЛ

    Тем не менее без побед дела не делаются. «Комбайнеры» не побеждают уже четыре тура. Они трижды сыграли вничью — 1:1 с «Краснодаром», 0:0 с «Крыльями» и «Оренбургом». Также было поражение от «Уфы» (1:2).

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  • 13/07/2020

    • В этом сезоне это не самая длинная безпобедная серия «Ростова». В первой половине «желто-синие» оставались без побед 5 встреч подряд.

    Прогноз

    «Ростов» явно не в своей тарелке. «Рубин» же в свою очередь на «Центральном» очень цепко играет и поэтому коллективу Карпина будет очень тяжело набрать нужные три очка.

    Как бы там ни было, но «Рубину» «сельмаши» не уступали. В четырех играх. 0:2 и 2:1 — результаты последних поединков. Как будет при Слуцком — посмотрим. Однако стоит знать, что Слуцкий часто обыгрывал Карпина — 7 побед против 3 у наставника «Ростова» при двух ничейных результатах.

    2.70 и 2.80 — команды практически равны по силам. Наш прогноз — победа «Рубина» хотя бы в одном тайме за 1.88. 0

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    «Рубин» — «Ростов». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч РПЛ 16 июля 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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