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    «Порту» и «Спортинг» устроят голевую феерию

    «Порту» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Спортинг»
    Томаш Эштевеш
    В 32 туре чемпионата Португалии «Порту» будет принимать «Спортинг». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 15 июля. Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз на «Порту» — «Спортинг».
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    Футбол. Португалия. Примера 15 Июля 2020 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 23:30 Спортинг Спортинг
  • Лиссабон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.65
  • Ставка!
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    «Порту»

    Представители одноименного города в Португалии имеют в своей копилке 76 очков. Для оформления досрочного чемпионства команде нужно набрать всего 1 балл.

    Возобновление сезона «Потру» провел неудачно, потерпев поражение от «Фамаликана» (1:2). А первая победа после рестарта была добыта сине-белыми в противостоянии с «Маритиму» (1:0).

    В 27-м туре Примейры «драконы» заработали 1 очко в игре с клубом «Авеш» (0:0), после чего подопечные Сержиу Консейсау выиграли четыре матча кряду.

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    В этих встречах «Порту» оказался сильнее «Боавишты» (4:0), «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Белененсеша» (5:0) и «Тонделы» (3:1).

    «Спортинг»

    Коллектив из Лиссабона находится в тройке сильнейших чемпионата. В 31-м туре он сумел набрать 59 очков, что позволяет ему закрепиться в зоне Лиги Европы.

    В первом матче после выхода из карантина «Спортинг» разошелся миром с «Виторией» Гимарайнш (2:2), после чего команда Рубена Аморима четырежды кряду выиграла.

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    • В этой удачной серии бело-зеленые оказались сильнее «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Тонделы» (2:0), «Белененсеша» (3:1) и «Жил Висенте» (2:1).

    Победный отрезок «Спортинга» был прерван ничьей в матче с «Морейренси» (0:0). В последнем поединке лиссабонцы одолели «Санта Клара» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, ничья оценивается в 3.65, а победа «Спортинга» — в 4.60.

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    Сейчас лиссабонский клуб пытается закрепиться в тройке, чтобы напрямую попасть в ЛЕ, а «Порту» достаточно набрать одно очко для досрочного чемпионства. Очная битва двух принципиальных соперников получится результативной.

    Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.67. 0

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    «Порту» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 15 июля 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Спортинг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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