«Порту» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примейры 15 июля 2020 года

«Порту»
Представители одноименного города в Португалии имеют в своей копилке 76 очков. Для оформления досрочного чемпионства команде нужно набрать всего 1 балл.
Возобновление сезона «Потру» провел неудачно, потерпев поражение от «Фамаликана» (1:2). А первая победа после рестарта была добыта сине-белыми в противостоянии с «Маритиму» (1:0).
В 27-м туре Примейры «драконы» заработали 1 очко в игре с клубом «Авеш» (0:0), после чего подопечные Сержиу Консейсау выиграли четыре матча кряду.
В этих встречах «Порту» оказался сильнее «Боавишты» (4:0), «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Белененсеша» (5:0) и «Тонделы» (3:1).
«Спортинг»
Коллектив из Лиссабона находится в тройке сильнейших чемпионата. В 31-м туре он сумел набрать 59 очков, что позволяет ему закрепиться в зоне Лиги Европы.
В первом матче после выхода из карантина «Спортинг» разошелся миром с «Виторией» Гимарайнш (2:2), после чего команда Рубена Аморима четырежды кряду выиграла.
В этой удачной серии бело-зеленые оказались сильнее «Пасуш де Феррейра» (1:0), «Тонделы» (2:0), «Белененсеша» (3:1) и «Жил Висенте» (2:1).
Победный отрезок «Спортинга» был прерван ничьей в матче с «Морейренси» (0:0). В последнем поединке лиссабонцы одолели «Санта Клара» (1:0).
Прогноз и ставка
На победу «Порту» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, ничья оценивается в 3.65, а победа «Спортинга» — в 4.60.
Сейчас лиссабонский клуб пытается закрепиться в тройке, чтобы напрямую попасть в ЛЕ, а «Порту» достаточно набрать одно очко для досрочного чемпионства. Очная битва двух принципиальных соперников получится результативной.
Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.67. 0