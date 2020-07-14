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    Оформит ли «Аталанта» разгромную победу в Бергамо?

    «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 14 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Брешиа»
    Дуван Сапата
    В 33 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 14 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Брешиа».

    «Аталанта»

    В своих 32-х матчах Серии А представители города Бергамо завоевали 65 очков, благодаря чему они спокойно чувствуют себя в зоне Лиги чемпионов.

    До недавнего времени «Аталанта» выиграла 12 поединков кряду в разных турнирах, а возобновление сезона команда начала с победы над «Сассуоло» (4:1).

    Позже подопечные Джана Пьеро Гасперини обыграли «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В 32-м туре «Аталанта» сразилась с «Ювентусом» на стадионе «Альянц». Клуб из Бергамо дважды выходил вперед, но в итоге матч завершился вничью — 2:2.

    «Брешиа»

    Скромная команда из одноименного города набрала всего 21 очко в 31-м туре, вследствие чего она находится на предпоследнем месте в таблице.

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    • Рестарт сезона «Брешиа» начала неплохо, заработав два балла в двух матчах. Миром «ласточки» разошлись с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2).

    В 29-м туре Серии А бело-голубые сыграли с «Интером» на «Джузеппе Меацца». В данном поединке команда Диего Лопеса была разбита со счетом 0:6.

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    В следующем туре «Брешиа» одержала верх над «Вероной» (2:0), а в двух недавних встречах она потерпела поражения от «Торино» (1:3) и «Ромы» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Аталанты» в грядущем матче оценивается в 1.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 8.80, а на победу «Брешии» — 19.0.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 с коэффициентом 1.70. 0

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    «Аталанта» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Серии А 14 июля 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Брешиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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