«Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

В воскресенье, 12 июля, в 12-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на стадионе «Гундадалур» сыграет с «КИ Клаксвиком». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» после 11 сыгранных туров с 25 набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

«Белые тигры» вышли победителями из последних своих четырех проведенных встреч. В этот период в рамках чемпионата они одолели в гостях «ЭБ/Стреймур» (3:0), «ИФ Фуглафьердур» (3:0) и «АБ Аргир» (4:0).

Накануне столичный коллектив преодолел стадии 1/8 финала Кубка страны, разгромив на выезде представителя первого дивизиона «Б-71 Сандур» (7:2).

Пять домашних игр текущего первенства принесли столичному клубу три виктории при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 16:8.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» с 26 набранными пунктами расположился на третьем месте в турнирной таблице, уступая всего два балла первой позиции.

Последние три поединка чемпионата «сине-белые» выиграли, переиграв в родных стенах коллективы из низов турнирки — «Скалу» (3:0) и «ТБ Тверойри» (2:1), а также на выезде середняка «Викингур» (2:1).

Все прогнозы на футбол

В середине недели действующий чемпион провел неудачную игру, где уступил дорогу в 1/4 финала Кубка «ХБ Торсхавну», проиграв ему дома по пенальти (1:1, пен. 4:5).

На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Фарер КИ выиграл четыре встречи при одном мировом исходе, разница мячей — 17:6.

В первом круге Б-36 в гостях переиграл КИ со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

От третьей и четвертой команды чемпионата вполне можно ожидать результативной игры, где забитые мячи будут в обе стороны. Наши прогноз и ставки: обе забьют — да за 1.67. 0