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    На «Гундадалуре» будет игра с обоюдными уколами?

    «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик»
    В воскресенье, 12 июля, в 12-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» на стадионе «Гундадалур» сыграет с «КИ Клаксвиком». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» после 11 сыгранных туров с 25 набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

    «Белые тигры» вышли победителями из последних своих четырех проведенных встреч. В этот период в рамках чемпионата они одолели в гостях «ЭБ/Стреймур» (3:0), «ИФ Фуглафьердур» (3:0) и «АБ Аргир» (4:0).

    Накануне столичный коллектив преодолел стадии 1/8 финала Кубка страны, разгромив на выезде представителя первого дивизиона «Б-71 Сандур» (7:2).

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    • Пять домашних игр текущего первенства принесли столичному клубу три виктории при одной ничьей и одном поражении, разница мячей — 16:8.

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» с 26 набранными пунктами расположился на третьем месте в турнирной таблице, уступая всего два балла первой позиции.

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    Последние три поединка чемпионата «сине-белые» выиграли, переиграв в родных стенах коллективы из низов турнирки — «Скалу» (3:0) и «ТБ Тверойри» (2:1), а также на выезде середняка «Викингур» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В середине недели действующий чемпион провел неудачную игру, где уступил дорогу в 1/4 финала Кубка «ХБ Торсхавну», проиграв ему дома по пенальти (1:1, пен. 4:5).

    На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Фарер КИ выиграл четыре встречи при одном мировом исходе, разница мячей — 17:6.

    В первом круге Б-36 в гостях переиграл КИ со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    От третьей и четвертой команды чемпионата вполне можно ожидать результативной игры, где забитые мячи будут в обе стороны. Наши прогноз и ставки: обе забьют — да за 1.67. 0

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    «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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