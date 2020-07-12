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    Поможет ли «Пэлас» выбраться из зоны вылета «Вилле»?

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
    «Астон Вилла» на четыре очка отстает от безопасной строчки
    В 35 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 12 июля. Начало встречи — в 16:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Июля 2020 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 16:15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема находится на 19 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть четыре балла у «Уотфорда», который идет 17-м.

    Но результаты клуба не внушают оптимизма. В предыдущий раз «Астон Вилла» побеждала в конце января, когда она в Кубке лиги одолела «Лестер» (2:1).

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    Рестарт сезона «Астон Вилла» начала с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Позже она потерпела поражение от «Челси» (1:2), разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1), а также проиграла «Вулверхэмптону» (0:1), «Ливерпулю» (0:2) и «МЮ» (0:3).

    «Кристал Пэлас»

    С 42 очками в копилке лондонская команда сейчас располагается на 14 месте в турнирной таблице. От красной зоны этот клуб оторвался на солидные 14 пунктов.

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  • 06/07/2020

    • На вынужденную паузу «Кристал Пэлас» уходил в хорошем расположении духа. В трех турах перед приостановкой сезона «стекольщики» набрали 9 баллов.

    Подопечные Роя Ходжсона одержали верх над «Ньюкаслом» (1:0), «Брайтоном» (1:0) и «Уотфордом» (1:0). А после возобновления АПЛ они победили «Борнмут» (2:0).

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    Однако последние четыре тура «Кристал Пэлас» провалил. Сперва «орлы» уступили «Ливерпулю» (0:4), а затем потерпели поражения от «Бернли» (0:1), «Лестера» (0:3) и «Челси» (2:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Астон Вилла» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,40. 0

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    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч АПЛ 12 июля 2020 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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